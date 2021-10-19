تطبيق نتائج أبحاث مركز بحوث الصحراء لتحسين إنتاجية الفدان بجنوب سيناء

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن المحافظة تتمتع بأراضي زراعية خصبة، وإنتاجية الفدان عالية وتجود بمحاصيل زراعية أبرزها الزيتون، القمح، الشعير، الموالح، البلح.

وأكد «شطا»، في بيان صحفي، اليوم، أهمية التعاون الذي يشهده قطاع الزراعة بين مختلف قطاعات الوزارة وخاصة مع مركز بحوث الصحراء بوصفه شريكا رئيسيا في كل جهود التنمية الزراعية لجنوب سيناء، موضحا أن مركز بحوث الصحراء يطبق نتائج أبحاثه لتحسين إنتاجية الفدان بالمحافظة.

وأضاف أنه جرى تدشين برنامجا لإنتاج وتصنيع الأعلاف وبرنامج العيادة الزراعية في جنوب سيناء، الأسبوع الماضي، بحضور مديري الإدارات والمهندسين الزراعيين بالمديرية، والدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء، وأعضاء فرق العمل للبرامج البحثية من أساتذة وباحثين بمركز بحوث الصحراء.

نتائج إيجابية في الزراعة لأبحاث مركز بحوث الصحراء

الدكتور إيهاب زغلول مدير مركز بحوث الصحراء برأس سدر، أكد أن التجارب التي تجري في المركز تعود بالنفع على الزراعة في جنوب سيناء، مؤكدا تحقيق نتائج إيجابية كبيرة للأبحاث التي طبقها المركز على أرض الواقع.

وأوضح أن إدارة مركز بحوث الصحراء تتوسع في الجهود التطبيقية التي من شأنها تطبيق المخرجات البحثية بما ينعكس إيجابا على قطاع الزراعة بجنوب سيناء، مشيرا إلى أن مركز البحوث يقدم نتائج الأبحاث لتحسين إنتاجية الفدان وتحسين المستوى المعيشي للفلاح.

ولفت إلى أن هناك برنامجا لإنتاج وتصنيع الأعلاف من محاصيل غير تقليدية مناسبة للإجهادات البيئية في بعض أراضي جنوب سيناء بالإضافة إلى توفير بعض مستلزمات الزراعة والتصنيع بما يدعم المزارعين في توفير الأعلاف بطرق اقتصادية مناسبة .

إنشاء أول عيادة نباتية بتمويل من مركز بحوث الصحراء

الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة، قال إن إدارة مركز بحوث الصحراء برئاسة الدكتور عبد الله زغلول، قررت تطبيق فكرة العيادة الزراعية في جنوب سيناء بتمويل من مركز بحوث الصحراء يكون مقرها محطة رأس سدر.

ونوه إلى أن البرنامج يشمل العديد من الأنشطة التي تستهدف نشر الممارسات الزراعية الجيدة في جنوب سيناء من خلال الحقول الإرشادية والقوافل الإرشادية ورصد المشكلات وتبني إنشاء نماذج إنتاج زراعي متكاملة في إطار التكامل مع البرامج البحثية للمركز وبالتعاون البناء مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء.