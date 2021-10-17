زراعة جنوب سيناء: العلم والخبرة عاملان رئيسيان لنجاح عملية التنمية

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظة تعد من المحافظات الصحراوية النادرة في المياه، وتعتمد على مياه الأمطار بالدرجة الأولى؛ لذا قطرة المياه في جنوب سيناء تعد بمثابة حياة.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت اليوم بديوان المديرية تحت عنوان «ترشيد استهلاك مياه الري في الزراعة بجنوب سيناء.. الري الذكي» التي جرت بالتعاون والتنسيق بين إدارة التدريب والإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، وذلك في إطار توجيهات الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء اركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء واهتمام الدولة على الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه.

اختيار الزراعات المناسبة لطبيعة بيئة المحافظة

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبيئة وخاصة سبل ترشيد استهلاك مياه الري، موضحًا أهمية التعرف على الأنواع المختلفة من الزراعات التي تتلاءم مع طبيعة الأرض وخاصة بالبيئة الصحراوية.

وتابع في كلمته إلى الدور الكبير الملقى على عاتق الإرشاد الزراعي وتأثير ذلك على توجيه المزارعين وإرشادهم للممارسات الزراعية الصحيحة وأثرها على العائد الذي يتوقع المزارعون الحصول عليه، مختتمًا حديثه بالتأكيد على دور العلم في توفير كل ما هو جديد من أساليب الري الحديثة والتي تساهم في الحفاظ على المياه، وترشيد استهلاكها أثناء عملية الري موضحًا أن العلم والخبرة عاملان رئيسيان مكملان لبعضهما البعض للوصول إلى نجاح عملية التنمية الزراعية.

دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين

من جانبه، أكد المهندس حبيب عبد الله ابراهيم، مدير إدارة الإرشاد الزراعي على أن المهندس الزراعي يعد حلقة الاتصال المباشرة بين المديرية والمزارعين، وأنه يجب عليه أن يؤدي دورة الإرشادي بكل كفاءة ودقة وأمانة حتى يتحقق الهدف من التوعية الإرشادية وتؤتي ثمارها للجميع.

حضر الندوة المهندس سامي العقبى وكيل المديرية ومدير إدارة البساتين والدكتورة نها الحسيني عامر مدير إدارة التدريب وعدد من المهندسين الزراعيين.