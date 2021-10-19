الفنان تامر سمير يجري عملية جراحية: «عامل دماغ بنج»

أعلن الفنان تامر سمير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خضوعه لعمليه جراحية في قدمه.

ونشر «تامر» صوره له من داخل المستشفى بعد إجراء العملية، وعلق قائلا: «أولا ألف شكر ل كل الأحبة.. الحمد الله على كل شيء عملية بسيطة بس عامل دماغ بنج تحس إني بعمل عمليه إجهاض مع إني كنت عاوز اتحفظ بيه، موت الأم بيعجز سنين الله يرحمك يا أمي».

تامر سمير يتعرض لكسر في أصابع قدمة

وتعرض الفنان تامر سمير في أغسطس الماضي لحادث سير أدى لكسر في أصابع قدمه، حيث قال عبر حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك»: «قدر الله وما شاء فعل.. لسه بعدي الطريق خبطني موتوسيكل وجري، مش عاوز أصور ذراعي لأنه اتخرشم.. شوية وهنزل المستشفى لأن رجلي ورمت، تخيل موتوسيكل يكسر لي صباعين الحمد لله على كل شيء».

وفاة والدة تامر سمير بعد صراع مع المرض

وفي يونيو الماضي، أعلن الفنان تامر سمير وفاة والدته بعد صراع مع المرض، حيث دخلت المستشفى، قبل الوفاة بأيام وشخصت حالتها بـ«التهاب في الحجاب الحاجز»، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية لترحل عن عالمنا في يونيو.

وكتب وقتها تامر عبر «فيس بوك»: «وإحنا لسه في العربية أمي رجعت دم، لفيت بسرعة ورجعت المستشفى ودخلت العناية المركزة»، مريض الزهايمر يعاني دون تعبير وممكن يكون بيتألم لكن مش بيقدر يعبر».

وأضاف تامر قائلا: «أصوات الأجهزة في العناية المركزة مؤلم، ليس للمريض ولكن لعائلته، بقيت أخاف أبص عليها لأن مش قادر أعمل حاجة، أنا موجوع لوجع أمي المكتوم».