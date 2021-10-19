القوى العاملة تسترد 10.5 مليون ليرة لبنانية قيمة كفالة لـ7 مصريين

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في استرداد 10.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ7 عمال مصريين، موضحا أنّ الكفالة البنكية تفرض على الكفيل حال إحضار مواطن أجنبي، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وزير القوى العاملة يتابع أحوال العمالة المصرية في دول العمل

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي ببيروت في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

اعتماد 9 عقود عمل وتسوية 8 شكاوى وديا

وتناول التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالي شيرين سيد عبدالجواد، رئيس مكتب التمثيل العمالي في بيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال أغسطس الماضي، حيث جرى اعتماد 9 عقود عمل، وتسوية 8 شكاوى وديا، وحفظ شكوى واحدة، وأخرى ما زالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 10 شكاوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

وأجرى المكتب 4 زيارات للجهات الحكومية المعنية، ومثلهم زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، وهناك 27 حالة للموافقة على نقل كفالة إلى كفيل جديد، و6 حالات للحصول على تعهدات موثقة لدى كاتب العدل متضمنة تعهد صاحب العمل بسداد قيمة الأجر بالدولار.