سعفان يفتتح مبادرة «سلامتك تهمنا» للحد من إصابات وحوادث العمل

تفقد محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الإثنين، إحدى شركات إنتاج الزيوت «إكسون موبيل مصر» الرائدة في توفير مواد التشحيم والوقود المتميزة، كما تفقد تنكات الزيوت مرورًا بوحده الخلط ومعاينة المعمل المركزي وخطوط التعبئة وانتهت الجولة عند مخازن المنتج النهائي، ويأتي ذلك خلال جولاته الميدانية لمواقع العمل والإنتاج المختلفة، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأطمأن سعفان، على الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، والوقاية الشخصية وأساليب الحماية المتبعة، مؤكدًا حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول.

«إكسون موبيل مصر» تصدر منتجات لأكثر من 40 دولة

وعرض مدير التصنيع بالشركة، نشاط الشركة، موضحًا أن «إكسون موبيل مصر» تعد من كبرى الشركات على مستوى العالم في إنتاج الزيوت، الذي يتواجد بمنطقة العاشر من رمضان، حيث تصدر منتجات موبيل لأكثر من 40 دولة بمقاييس الجودة العالمية.

وأوضح مدير التصنيع، أن الشركة تولي اهتمامًا باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجيا في أعمال تطوير كافة منتجاتها في ضوء مواكبة التطورات والابتكارات العالمية، لافتًا أن الشركة تعمل على تلبية متطلبات واحتياجات كافة العملاء، من خلال إطلاق أحدث منتجاتها المتطورة والتي صممت خصيصًا لتحافظ على أداء المحركات بمختلف أنواعها، والتي تساهم في زيادة عمر محرك السيارة، فضلًا عن خفض معدل استهلاك الوقود.

افتتاح ندوة مبادرة «سلامتك تهمنا»

وافتتحا وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية، ندوة مبادرة «سلامتك تهمنا» بالشركة التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، التي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وحضر افتتاح ندوة «سلامتك تهمنا» كلا من «أشرف الدوكار ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمهندس محمد مدكور، وإسلام حمدي، ومحمد حسن من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وممثلي 40 مصنع وشركة مشاركة في المبادرة بالقطاع الخاص».

أهداف مبادرة «سلامتك تهمنا»

وقال سعفان، إن المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التي حققتها من قبل حملة «اعرف-أحمى نفسك».

وضاف سعفان، أن قطاع البترول والشركات العاملة فيه تطبق جميعها كل المعايير القياسية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لحماية الأفراد العاملين فيه على أكمل وجه، بحكم طبيعة العمل الخطرة في هذا القطاع.

وشكر وزير القوى العاملة، الشركة على استضافتها فعاليات المبادرة وتعاونها المستمر مع الوزارة كأحد أهم القلاع الصناعية في منطقة العاشر من رمضان.

إنذار مبكر بالشركات والمصانع لمواجهة أي حدث طارئ

وأوضح سعفان، أن الوزارة عملت مؤخرًا بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان على فكرة جديدة حول عمل إنذار مبكر في جميع الشركات والمصانع العاملة في المنطقة، لمواجهة أي حدث طارئ يمكن أن يحدث.

ودعا وزير القوى العاملة، كل ممثلي الشركات المشاركة في المبادرة بالعمل على تقديم أفكار جديدة ومستحدثة ودراسات جديدة في مجال السلامة والصحة المهنية، لضمان حماية العمال داخل المصانع والشركات من مخاطر العمل قدر الإمكان وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأكد وزير القوى العاملة، أنه يجب تغيير مفهوم السلامة والصحة المهنية من مجرد قواعد وقوانين ملزمة إلى سلوك يومي أساسي في حياة الأفراد للحفاظ على حياتهم، وتعليم أولادنا هذا المفهوم الجديد فهم عمال المستقبل وأمل التقدم والتطوير.

مسابقة سنوية بين المصانع والشركات لأفكار تساهم بالارتقاء بمستوى السلامة المهنية

واقترح سعفان، عمل مسابقة سنوية فيما بين المصانع والشركات حول تقديم أفكار جديدة لتحقيق هذا المفهوم من شأنها الارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية بمفهومها الجديد وتوفير حماية أكبر للعاملين في المهن الخطرة، مع تقديم جوائز أوائل المتسابقين وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في مجال السلامة والصحة المهنية.

تحقيق النهضة الشاملة لمصر

ورحب محافظ الشرقية، بوزير القوى العاملة على أرض المحافظة، في إحدى أكبر الشركات الصناعية شركة «أكسون موبيل مصر» بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية دور الشركات الكبرى المتخصصة في العديد من الصناعات لتحقيق النهضة الشاملة لجمهورية مصر العربية.

وثمن غراب، الجهود التي تقوم بها وزارة القوى العاملة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في ربوع الجمهورية، للعاملين داخل كل مصانع وشركات القطاع الخاص وأهمية تغيير فكر ومفهوم السلامة والصحة لتحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات.

ورحب أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوي العاملة بالشرقية، بوزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية، مؤكدًا أن اليوم نشهد جميعًا تدشين إحدى مبادرات الوزارة على أرض المحافظة، وفي إحدى أكبر القلاع الصناعية بها بمدينة العاشر من رمضان، والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق بين العاملين بالمصانع والشركات كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة والتي أكدت القيادة السياسية على تحقيقها في مختلف المجالات.

الاستفادة من مبادرة سلامتك تهمنا

كما رحب عمرو أبو عيطة رئيس مجلس إدارة الشركة، بوزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية، مؤكدًا أن الشركة تضع سلامة وصحة الأفراد بها على رأس أولويات العمل بها، وقد حصل المصنع علي درع الوزارة للسلامة والصحة المهنية في عام 2014 تأكيد علي هذا الدور وتقديرا للشركة لاتباعها اشتراطات السلامة والصحة المهنية بداخلها.

ودعا عطية، الحضور للاستفادة من مبادرة سلامتك تهمنا التي تعقد في الشركة على مدار يومين، والاستفادة من المناقشات التي تتم بداخلها تعظيما لدور السلامة والصحة المهنية الهام في حياة الأفراد داخل العمل وخارجه.

وأهدى رئيس مجلس الإدارة، في ختام الافتتاح، درع الشركة لوزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية، تقديرًا على جهودهم المستمرة في دعم الحركة الصناعية على أرض المحافظة ورعاية وحماية العمال بجميع القلاع الصناعية، كما قدم الوزير درع الوزارة لرئيس مجلس إدارة الشركة.

ورافق الوزير والمحافظ في الجولة «المهندس عمرو أبو عيطة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، والمهندس مازن حامد مدير التصنيع، وسالي حسين مدير الموارد البشرية، والمهندس يوسف حافظ مدير العلاقات العامة والحكومية، والمهندس أحمد سعيد العصار مدير العمليات بالمصنع، والمهندس أيمن رضا أمين عام الجمعية، والعميد أركان حرب محمد منصور المستشار العسكري بالمحافظة، وأحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوي العاملة بالشرقية، محمد منتصر مدير عام السلامة والصحة والمهنية».