«سعفان»: تعيين 1440 منهم 5 من ذوي الهمم بالدقهلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية عيّنت 1440 شاباً، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4401 شاب منهم 34 من ذوى القدرات.

وأوضح الوزير فى بيان ،اليوم ، أن المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 14 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ7 عمال مسجلين، و3943 جنيهاً رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 55 عاملاً جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللى مدير المديرية -فى تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضى- إن المديرية نفذت حملات التفتيش على 1052، وتلقت 124 شكوى عمالية تمت تسوية 2 شكوى منها ودياً، وإحالة 28 للقضاء وجهات أخرى، وما زالت 53 شكوى تحت الدراسة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 381 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.

وفى السياق نفسه، أعلن وزير القوى العاملة توفير وظائف جديدة بالقطاع الخاص، تتمثل فى 1406 فرص عمل للذكور والإناث، ولذوى الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية، بأجور تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقاً لخبرة المتقدم، فضلاً عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص فى 11 محافظة هى «القاهرة، والقليوبية وأسيوط والغربية والدقهلية والسويس ودمياط وقنا والمنوفية، والإسكندرية والشرقية» لشغلها خلال شهر أكتوبر الجارى.