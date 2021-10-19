تحرك برلماني جديد يطالب بتسليم الكتب للطلاب دون اشتراط دفع المصروفات

قدم النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ونائبه بشأن قرار الوزارة لربط دفع المصروفات باستلام الكتب المدرسية.

إدارات المدارس تمتنع عن تسليم الكتب تنفيذا لقرار الوزير

وأعلن الجارحي رفضه لهذا القرار، في بيان، مؤكداً أن القرار تسبب في قلق وتحيُّر شديد لدى الأسر المصرية، وخاصة محدودة الدخل منها؛ لتوفير تلك المبالغ في أقرب وقت، إذ امتنعت معظم إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب؛ تنفيذًا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور.

وأوضح الجارحي أن القرار به مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته رقم «53» على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة «19» من الدستور، والتي نصَّت على أن التعليم حقٌّ لكل مواطنٍ، وعلى الدولة كفالة مجانيته.

وأشار «الجارحي» إلى أن هذا القرار مخالفٌ أيضًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نصَّت في المحور الثاني «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية» على الحق في التعليم، وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان، مطالبا بتسليم الكتب للطلاب دون اشتراط دفع المصروفات.

القرار رقم 119 لسنة 2021 بمنع تسليم الكتب الدراسية

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021 بشأن، تحديد الرسـوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصّـل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم «العام والفني» للعام الدراسي 2021/ 2022، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.