رئيس مجلس النواب يهنىء الرئيس والشعب المصري بالمولد النبوي

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الآن، وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي على توجيه التهنئة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

تهنئة رئيس مجلس النواب

قال حنفي جبالي: «تهل علينا ذكرى عزيزة على قلوبنا وقلوب كل من يسكن الأرض العربية، والمسلمين في بقاع الأرض كافة، هي ذكرى مولد نبي الرحمة والإنسانية والسلام، وخاتم الأنبياء، محمد بن عبد الله الذي اختاره الله هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، وسراجًا منيرًا، وهي ذكرى متجددة، لبزوغ فجر جديد عبرت به الإنسانية من الضلال إلى الهدى».

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يذكرنا بأسمى معاني الوفاء والاقتداء بنموذج رائع يزود الأجيال ويحصنها بالقيم التي تستقيها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على هداه، والتعبد دون غلو أو تطرف.

ضرورة وجود صحوة وطنية قومية

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: «نحن أحوج ما نكون اليوم إلى أن نعمل ما وسعنا العمل من أجل النهوض بهذا الوطن الغالي، ولتكن صحوة وطنية قومية، نستلهم منها السيرة النبوية العطرة التي تعمق في نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع، ونتوسم فيها معالم القدوة والمُثل لأجيالنا الصاعدة، وصولاً إلى غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً وأمناً وسلاماً».

وقال رئيس مجلس النواب: «بهذه المناسبة الدينية الجليلة، يسعدني أن أتقدم إليكم وباسمكم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها إلى شعب مصر وقائد مسيرته المواطن المخلص، الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعين المولى عز وجل أن تجتمع قلوبنا على الخير لننهض بهذا الوطن الغالي ليرتقى شعبه أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان».