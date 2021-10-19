البحوث الفلكية: زلزال اليوم وقع خارج مصر.. ونسجل 6 هزات أرضية يوميا

قال الدكتور جاد القاضي رئيس البحوث الفلكية، إنّ الزلزال الذي حدث صباح اليوم، كان على بعد 93 كيلو مترا شمال محافظة الإسكندرية بجزيرة كريت الساعة 7.32 دقيقة، حيث سجلت الهزة الأرضية مقدار 6.2 على مقياس ريختر وعمقها كبير نسبيا، ولذلك زادت نسبة الشعور به ببعض المحافظات وعلى رأسها القاهرة، حيث شعر كثير من سكانها به، مشددا على أنّ الزلزال لم يكن داخل مصر ولا توجد أي مصادر للخطورة أو القلق، ولكن ما زال يوجد نشاط زلزالي بالبحر المتوسط، وهذه المنطقة وبشكل شبه يومي يتسجل بها زلازل قوتها متفاوتة بعضها مثل الذي حدث اليوم، والبعض مثل زلزال 12 أكتوبر.

أماكن معينة تشعر بالزلزال نتيجة لطبيعة المناطق

وأضاف رئيس البحوث الفلكية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ زلزال اليوم لم يشعر به الجميع، وهناك أماكن معينة تشعر به نتيجة طبيعة المناطق التي يسكنوا بها: «لما بنخرج من حزام وادي النيل الصخور بتكون لها طبيعة مختلفة، والشعور ممكن يكون أعلى نسبيا، لكن مفيش أي خسائر على الأراضي المصرية».

قد يكون هناك تابع للزلزال اليوم

وتابع رئيس البحوث الفلكية، أنّ الزلازل القوية نسبيا يكون لها توابع، وتأثيرها محدود على أماكن بعيدة مثل مصر، متوقعا أن يكون للزلزال توابع في جزيرة كريت تتراوح شدتها بين 4.5 و5 ريختر وخطورتها أقل: «نسجل بشكل شبه يومي زلزالين أو 3 بعضهم محسوس والآخر غير محسوس، ولا يوجد أي رابط بين زالزال اليوم وما حدث في 92، فلا يوجد موسم للزلازل».

مصر بعيدة عن أحزمة الزلازل

واستكمل رئيس البحوث الفلكية، أنّه يتم تسجيل نحو زلزالين يوميا، بعضهم محسوس والآخر غير محسوس، وتصل لـ5 و6 بعضهم داخل مصر والآخر في المناطق المجاورة، وهذا أمر طبيعي للغاية، مشددا على أنّ مصر بعيدة عن أحزمة الزلازل، وغير وارد حاليا الدخول بأحزمة الزلازل.