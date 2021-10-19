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«القومي للبحوث» يكشف تفاصيل زلزال ضرب محافظة الإسكندرية

كتب:

كريم روماني
08:19 ص | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل والتابعة للمعهد سجلت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021هزة أرضية شرق كريت على بعد 390 كم شمال محافظة الإسكندرية.

لا خسائر في الأرواح والممتلكات

وأضاف «القاضي» في بيان له، أن بياناتها تمثلت في حدوث الزلزال في تمام الساعة السابعة صباحاً و32 دقيقة و29 ثانية، بالتوقيت المحلى وبقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر وخط العرض: 34.59 شمالا وخط الطول: 28.59 شرقا والعمق: 31.56 كم، وتابع أنه لم يرد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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