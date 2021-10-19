تعرف على أهم المحطات الفاصلة في حياة فريد الأطرش.. والده تزوج 3 مرات

تمر اليوم الذكرى الـ 111 على ميلاد «ملك العود»، فريد الأطرش، الذي ولد في 19 أكتوبر 1910، بسوريا، ووالدته هي الأميرة علياء، واضطر فريد إلى السفر مراراً وتكراراً خاصةً بعد وفاة والده، وذلك هروباً من الفرنسيين، ثم أتى إلى القاهرة، ليخوض بعد ذلك مشواره الفني الذي تعددت مواهبه به من الغناء، والتمثيل، والألحان.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز المحطات في حياة الفنان فريد الأطرش.

والد فريد الأطرش يتزوج ثلاثة مرات

تزوج والد فريد الأطرش ثلاثة مرات، الأولى: من طرفة الأطرش والتي أنجب منها ابنه طلال، والثانية: من علياء المنذر، وأنجب منها خمسة أولاد، منهم ثلاثة ذكور: فؤاد، وفريد، وأنور، وبنتان، وهما: وداد وآمال، التي اشتهرت بعد ذلك بـ أسمهان، كما تزوج من الأخيرة التي تدعى ميسرة الأطرش، وأنجب منها أربعة أولاد، وهما: منير ومنيرة وكرجية واعتدال.

مدحت عاصم يكتشف فريد الأطرش

التحق فريد الأطرش، بفرقة بديعة مصابني في البداية كعازف عود، واستطاع من خلالها لفت الأنظار إليه، خاصةً مدحت عاصم، الذي قدمه بعد ذلك إلى الإذاعة، لتكون أول ألحانه بها «بحب من غير أمل».

أول أغنيات فريد الأطرش التي حققت نجاحاً

قدم أول أغنية له «يارتني طير لأطير حواليك»، التي حققت نجاحاً باهراً، وكانت نتيجتها أنه ذاع صيته، كملحن ومطرب فيما بعد، وقدم بعدها العديد من أغنياته الشهيرة مثل: «جميل جمال»، و«قلبي ومفتاحه»، و«مره يبكيني ومرة يهنيني»، وغيرهم من الأغنيات التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور حتى الآن.

فريد الأطرش يخوض تجربة التمثيل

خاض الأطرش تجربة التمثيل، وقدم من خلال مسيرته الفنية أكثر من 50 عملاً فنياً، واستطاع عبر هذه الأعمال تقديم باقة متنوعة من الأغاني، وأبرز ما قدمه كان مع الفنانة شادية من خلال فيلمي «أنت حبيبي»، و«ودعت حبك»، حيث استطاعا تكوين ثنائي شهير، وتحقيق المزيد من النجاح سوياً.