زعيم إفريقيا الوسطى: قرار وقف إطلاق النار يهدف إلى السلام

قال فوستين أرشانغ تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، إن إعلانه وقف إطلاق النار من جانب واحد «جهد جديد لإعادة السلام إلى بلاده».

ودافع «تواديرا» بقوة عن قراره، مطالبًا قوات روسية ورواندية بالمساعدة في مواجهة المتمردين الذين يهددون الحكومة على حد وصفه، في حين لاقت تلك الخطوة معارضة غربية قوية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

زعيم أفريقيا الوسطى يدافع عن قراره بوقف إطلاق النار: يهدف إلى السلام

وأضاف «تواديرا» أن حكومته دعمت دعوة وقف إطلاق النار من جانب قادة منطقة البحيرات العظمى، الذين كانوا جزءا من خارطة طريق للسلام اعتمدوها في قمة بأنغولا، 16 سبتمبر الماضي،متابعًا «إعلاني وقف إطلاق النار يوضح أن طموحنا الوحيد هو إيجاد حل سياسي دائم في جمهورية إفريقيا الوسطى، وإنهاء الأزمة التي نمر بها».

وعلى الرغم من الخلافات، وخاصة بشأن التدخل الروسي في الدولة الفقيرة، رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان تواديرا وقف إطلاق النار.

مجلس الأمن: القرار خطوة مهمة نحو تنفيذ اتفاق السلام

وقال أعضاء مجلس الأمن، إن هذه «خطوة مهمة» نحو تنفيذ اتفاق السلام المبرم في فبراير عام 2019 بين الحكومة و14 جماعة متمردة، مضيفين «هذا هو الطريق العملي الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار».

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء استمرار بعض الموقعين على اتفاق السلام في تجاهل الالتزامات التي تعهدوا بها، مطالبًا جميع أصحاب المصلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى على «احترام وقف إطلاق النار».

تواجه جمهورية إفريقيا الوسطى، الدولة الغنية بالمعادن، قتالا طائفيا داميا منذ عام 2013، عندما استولى متمردو ميليشيا «سيليكا» ذات الأغلبية المسلمة على السلطة، وأجبروا الرئيس آنذاك فرانسوا بوزيزي، على التنحي.

وصدت ميليشيات «أنتي بالاكا» المسيحية الهجوم في وقت لاحق، واستهدفت المدنيين في الشوارع، ما تسبب في مقتل الآلاف، وفرار معظم مسلمي العاصمة.