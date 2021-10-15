مسؤول نيجيري يعلن وفاة زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي في غرب أفريقيا

أعلن قيادي رفيع في الجيش النيجيري، أمس الخميس، وفاة زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي في غرب أفريقيا، أبو مصعب البرناوي، وقال رئيس هيئة أركان الدفاع، الجنرال لاكي إيرابور، في تصريحات صحفية، إن «البرناوي قد مات»، دون تقديم أي تفاصيل عن تاريخ وكيفية وفاته، فيما لم يصدر التنظيم المتطرف أي تأكيد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبها، قالت قناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن والد «البرناوي»، محمد يوسف، كان القائد المؤسس لحركة «بوكوحرام» الإرهابية في نيجيريا.

«داعش غرب أفريقيا» تأسس عام 2016

من جانبها، قالت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن التنظيم تأسس في عام 2016، عقب انشقاقه عن «بوكو حرام» الإرهابية، واكتسب زخما كبيرا، خاصة بعد هيمنته على مناطق عديدة في شمال شرقي نيجيريا.

وكان الجيش النيجيري، كثف في وقت سابق، من عملياته ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، على إثر قيام التنظيم المتطرف بعمليات عديدة تستهدف قوات الجيش، وتنفيذه عمليات اختطاف وطلب فدية.