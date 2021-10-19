حقيقة صرخات سيدة على قضبان المحلة.. تحرك القطار بأطفالها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور بمحطة قطارات منشية البكري بمدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية، أظهر دموع وبكاء وصرخات سيدة أربعينية، فقدت أبنائها مع تحرك أحد القطارات محاولة اللحاق به، إلا انها لم تستطع الهرولة وسط وعود من الركاب بتأمين أطفالها وتسليمهم في محطة الوقوف التالية.

ونشرت «الوطن»، على صفحتها بـ«الفيس بوك»، بث مباشر من موقع محطة القطارات بعنوان «صرخات سيدة علي قضبان السكك الحديدية في المحلة ..القطار تحرك بأطفالها»، لرصد تطورات الواقعة وكواليسها.

لحظات الوجع في تحرك القطار وفراق الأطفال

وكشفت البث المباشر أن الواقعة حدثت في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، حينما همت سيدة باستقلال قطار «المحلة _ المنصورة»، وبرفقتها أطفالها الثلاثة ونظرا للزحام، استقل الأطفال القطار دون أن تتمكن والدتهم من ذلك، وتحرك القطار فجأة، فأخذت الأم تهرول وسط صراخ وعويل وبكاء شديد مرددة عبارة «عيالي .. الحقوني .. عيالي في القطار حد يحميهم ياخد باله منهم»، بينما رد عليها ركاب القطار: «اطمني يا ست.. هنزلهم في محطة المحلة الكبرى وهيبقوا كويسين وسالمين بإذن الله»، حتي عادوا سالمين لأحضانها بعد مرور 20 دقيقة.

مصادر أمنية تكشف تفاصيل عودة الأطفال للأحضان أمهم

وأفادت مصادر أمنية بشرطة النقل والمواصلات أن الأطفال عادوا لأحضان والدتهم بعدما حرص ركاب القطار على انتظارها بمحطة قطارات مدينة المحلة على بعد 4 كيلوا مترات من موقع محطة قطارات منشية البكري التابعة لحي ثان المحلة .

شجاعة وشهامه ركاب القطار وراء عودة الأطفال سالمين

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الأم الأربعينية احتضنت أطفالها وغادرت المحطة في صمت دون إبلاغ الجهات المعنية وتوجهت إلى منزلها.

جدير بالذكر أن أهالي المحلة ناشدوا وزير النقل والمواصلات بتطوير رصيف المحطة ومرافقها حفاظا على سلامة الركاب حال استقلالهم القطارات.