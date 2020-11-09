مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار المحلة

لقى شاب بمدينة المحلة الكبرى مصرعه، اليوم، أسفل عجلات قطار "طنطا - المنصورة" حال عبوره قضبان السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور.

تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر أسفل عجلات قطار "المنصورة - طنطا" حال عبوره قضبان سكك حديد بمنطقة الشون التابع لدائرة قسم ثان المحلة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية بالوفاة وتولت التحقيق.

فيما لقيت طالبة جامعية مصرعها دهساً تحت عجلات قطار ركاب، بمحطة أسيوط، وانتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "مي السيد عبد العال"، طالبة بجامعة أسيوط، ومقيمة بمحافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.