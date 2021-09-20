نيابة المحلة تصرح بدفن سيدة لقيت مصرعها تحت عجلات قطار المنصورة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته إلى رئيس نيابة ثاني المحلة، قبل قليل، بضرورة إنهاء إجراءات دفن سيدة في نهاية العقد الرابع من عمرها، لقيت مصرعها اليوم الاثنين، تحت عجلات قطار المنصورة.

النيابة العامة تصرح بدفن جثة سيدة وإنهاء التصاريح اللازمة

وشدد المحامي العام، في توجيهاته، على ضرورة العمل على إغلاق كافة الفتحات غير الشرعية على طول قضبان السكك الحديدية، الواصله بين منطقتي «منشية البكري والشون»، وتفريغ كاميرات المراقبه بمحيط موقع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل حادث دهس سيدة حال عبورها قضبان السكك الحديدية

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد حوام، مأمور قسم ثاني المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع «الجمهورية»، بدائرة القسم، يفيد بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية على قضبان السكة الحديد، حيث تبين أنها لقيت مصرعها بعد أن صدمها قطار المنصورة.

شهود عيان: الضحية مجهولة عبرت قضبان السكك الحديدية

وأفاد شهود عيان بأن السيدة الضحية مجهولة الهوية، عبرت قضبان السكك الحديدية من إحدى الفتحات غير الشرعية بطول قضبان السكك الحديدية على خط «طنطا - المحلة - المنصورة»، مناشدين الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، بأهمية إغلاق تلك الفتحات حفاظاً على صالح العام وأرواح وحياة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة وتحديد هويتها ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها.