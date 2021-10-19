سامي عبدالراضي: جمهور الأهلي غير راضٍ عن موسيماني وينتظر منه الكثير

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن الزيادة السكانية بمصر تقدر بنحو مليوني نسمة في العام، مؤكدًا صعوبة تحقيق التوازن بينها والأخرى في معدلات النمو الاقتصادي، ما يمثل تحديا كبيرا، على غرار الكبرى التي واجهت البلاد، في ملف مكافحة الإرهاب وتطوير العشوائيات.

سامي عبدالراضي: الدولة متشعبة للتعامل مع ملف الزيادة السكانية

وأضاف «عبدالراضي»، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، في فقرة أهم القضايا التي تناولتها صحف اليوم، من تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، أن استراتيجية الدولة متشعبة من أجل التعامل مع هذا الملف؛ إذ تدرب 10 آلاف واعط ديني على تناوله، وهناك اتجاه لإدراج بعض محتوياته في المناهج التعليمية، مشددًا على أهمية مخاطبة الرأي العام والعمل على تغيير الثقافة.

وتابع مدير تحرير جريدة «الوطن»: «نحن أمام تحدٍ ويجب أن تتضافر كل الجهود، ومبادرة 2 كفاية مهمة جدا، ونتمنى أن تحقق المحاضرات القائمة لمليون شاب وفتاة النتيجة المرجوة، فكلما قلت الأعداد كلما أمكن بناء مواطن مصري صحي».

موسيماني لن يغادر القلعة الحمراء

وحول النادي الأهلي وما أثير بشأن مغالاة مديره الفني، بيتسو موسيماني، في طلباته المادية من أجل تجديد عقده، أوضح سامي عبدالراضي، أن المدرب الجنوب أفريقي صرح لـ«الوطن» بأنه لن يغادر القلعة الحمراء، وعقده مستمر ويرحب بتمديد العقد، مؤكدا أن «جمهور الأهلي غير راضٍ عن موسيماني، يبذل مجهودا وهو محظوظ والنتائج التي حققها لم تأتِ بالصدفة، واستطاع أن يتوج بـ4 بطولات، لكن جمهور الأهلي ينتظر الكثير منه».

مشردون بلا مأوى

ووجه مدير تحرير جريدة «الوطن»، تحية إلى الزميل أحمد ماهر أبو النصر، صاحب ملف «مشردون بلا مأوى.. معاناة تنتهي في دور الرعاية»، الذي تناول تشرد عدد من كبار السن بسبب جحود الأبناء، قائلًا: «التحقيق كان رائعا، واستطاع أن يرصد مجموعة من الحالات الإنسانية التي أبكت الحجر، فبعدما ربى وعلم الآباء أبناءهم طُردوا من بيوتهم في الشارع، ومنهم من نام به، وهناك من حوّل سيارة مهجورة إلى منزل».

وأكد الكاتب الصحفي أن هذا الملف به الكثير من الحالات اللإنسانية والدراما غير الموجودة في التلفزيون أو السينما، مستطردًا: «هناك جانب مضئ وهو تعاون وزارة التضامن الاجتماعي حتى يعيش الناس حياة آمنة في دور الرعاية، ويجب أن تسن التشريعات لمنع تكرار مثل هذه الحالات، فلكبار السن حق علينا يتمثل في الحماية وتوفير حياة كريمة لهم».