سامي عبدالراضي عن مشاركة الرئيس في «فيشجراد»: مصر استعادت بريقها

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة «فيشجراد»، تدل على أنها استعادت بريقها في عهد الرئيس السيسي، وأنها بدأت في العودة إلى مكانتها التي افتقدتها وإلى دورها المحوري في المنطقة والعالم.

ولفت إلى أن ذلك يتضح من طرح الرئيس مجموعة من الأسئلة والرؤى في الجلسة المغلقة وخارج المغلقة في المؤتمر الصحفي، وتركيزه على نقاط عدة، أبرزها أن مصر بها 100 مليون مواطن، مقابل 10 مليون مواطن في المجر و40 مليون مواطن في بولندا.

وأضاف عبدالراضي، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، في فقرة أهم القضايا التي تناولتها صحف اليوم، من تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن 65% من المصريين شباب، وسأل الرئيس السيسي المشاركين في القمة عما إذا كانت لديهم أي وسيلة للمساعدة والتعاون والشراكة، كما تطرق إلى ملف حقوق الإنسان وملف الهجرة غير الشرعية.

وتابع مدير تحرير جريدة «الوطن»، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يتمثل في توفير حياة كريمة وفرص عمل وحياة بكل تقديراتها تكون مناسبة لمواطن في الألفية الجديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوضح بأن مصر نفذت استراتيجية لمواجهة الهجرة غير الشرعية رغم الحرب على الإرهاب والظروف الاقتصادية الصعبة التي عانت منها، ورغم ذلك لم يتخرج مركب هجرة غير شرعي واحد من مصر.

وأوضح، أن مواجهة الإرهاب أمر محوري بالنسبة لمصر واستطاعت خلال 7 سنوات مواجهة الإرهاب بمفردها وبقوة، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم دائما بالاتحاد الأوروبي والزيارات الخارجية.

حياة كريمة

كما أشاد سامي عبدالراضي بالمشروع الرئاسي «حياة كريمة»، مؤكدًا أن العمل في القرى المستهدفة مستمر طوال ساعات اليوم لرصف الطرق وتبطين الترع وإنشاء مدارس وتوصيل المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي.

وأضاف أن هذا المشروع سيغير وجه ونمط الحياة لنحو نصف المصريين بتكلفة قدرها 700 مليار جنيه، وستحصل المناطق التي ظُلمت على مدار 5 عقود على حقها خلال 3 سنوات لكي يعيش أهلها حياة تليق بالمصريين في الجمهورية الجديدة.

السياحة في الأقصر

وأكد أن محافظة الأقصر تعد واحدة من أهم المدن الأثرية في العالم، إذ أن معالمها شرق وغرب النيل قادرة على إثبات أنها محط للأنظار طوال الوقت.

وأشار إلى أن طريق الكباش لم يكن معبدا للسياحة، لكن جرى تطويره في الفترة الأخيرة وهو ما سيجعل مصر أمام اختبار مهم على غرار ما حدث في حفل نقل موكب المومياوات الملكية، الذي كان حديث العالم في الأشهر الماضية: «مصر ستكون المنارة التي يزورها العالم بحثا عن أثاها وحضارتها».

مكافحة الفساد

وقال إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم يكن له وجود قبل عام 2014، لافتًا إلى أنه جرى الإعلان عن نتائجها بشفافية تامة كعادتها في كل عمل تقوم به.

المنتخب الوطني

وأكد عبدالراضي، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني نجح في تحقيق العلامة الكاملة من مباراتي المنتخب الليبي المنافس الاول في مجموعتنا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم في قطر.

وأشار، إلى أن الفريق استطاع تحقيق الفوز بهدف نظيف وثلاثة أهداف نظيفة في المباراتين، كما تغير الأداء إلى الأفضل مقارنة بالمباراة الأولى، في تدوير الكرة وبعض التكتيكات الأخرى

وأوضح، أن المنتخب أصبح في حاجة إلى الحصول على نقطتين فقط في المباراتين المقبلتين من أجل ضمان التأهل، مشددًا على أن المرحلة المقبلة من التصفيات ستكون أكثر صعوبة نظرا لتواجد عدد من الفرق القوية مثل السنغال والجزائر.

الدوري المصري

وأشاد بقرار عودة الجماهير، كون الجمهور هو روح اللعبة، مؤكدًا على أهمية التزام الجماهير والأندية من أجل زيادة أعداد الحضور في المدرجات.

وأشار إلى أن الأهلي سيبدأ مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة الإسماعيلي، الذي كان أحد المتسببين في خسارته للدوري، متوقعا أن تكون مواجهة مهمة.