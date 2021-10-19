ازدحام أعلى صفط وكثافات بالمريوطية.. تعرف على الحركة المرورية اليوم

شهد صباح اليوم كثافات مرورية على بعض الطرق والمحاور الرئيسية، في محافظتي القاهرة والجيزة، بجاني سيولة في الحركة المرورية، وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لمتابعة حركة السيارات.

نقدم لقراء «الوطن»، تفاصيل الحركة المرورية لصباح اليوم، ومناطق الكثافات المرورية والطرق البديلة كالآتي:

انتظام حركة السير بميدان التحرير

شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، انتظاما في حركة السير بجميع مداخل الميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق الكورنيش، وفي الطريق المتجه إلى حلوان والملك الصالح.

كما شهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي وميدان رمسيس وكذلك ميدان عبد المنعم رياض، انتظامًا في حركة السيارات، بالإضافة إلى محور 26 يوليو وأعلى الطريق الدائري.

كثافات متحركة أعلى محور صفط

كما شهد محور صفط اللبن، كثافات مرورية متحركة للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، وتنصح الإدارة العامة للمرور بالتوجه لعرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، كما ظهرت كثافات مرورية بمحيط ميدان النهضة وحتى إشارة بين السرايات.

كثافات مرورية مرتفعة

كما شهد أعلى الدائري بمنطقة السلام، كثافات مرورية مرتفعة، وكذلك الأمر من المنيب وحتى الأوتوستراد والتجمع، بجانب الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وفي مناطق التجمع الخامس وطريق البساتين وزهراء المعادي.

كثافات أعلى دائري المريوطية

كما ظهرت كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وحتى منطقة الدقي وميدان الجلاء، بالإضافة إلى تباطؤ في حركة السيارات، كما شهد دائري المريوطية كثافات مرورية مرتفعة للمتجه من الحصراوي وحتى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي، وصولًا إلى حدائق الأهرام وميدان الرماية.

غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور

وتعمل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، على متابعة حركة السيارات على مدار اليوم أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، بالإضافة إلى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، من أجل رصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية.