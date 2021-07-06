كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية مع زحام في شوارع القاهرة والجيزة

كثافات طبيعية شهدتها معظم المحاور والطرق المهمة في القاهرة الكبرى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ذلك باستثناء كوبري أكتوبر، الذي شهد كثافات مرورية أكثر من غيره، وكان ذلك نتيجة تعطل بعض السيارات عليه.

كما شهدت بعض الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة تكدس مروري خلال الساعات القليلة الماضية.

جهود لرجال المرور لرفع كثافات كوبري أكتوبر

وكثف رجال المرور في محافظتي القاهرة والجيزة من مجهوداتهم لرفع الكثافات المرورية في مختلف الطرق والشوارع والميادين والمحاور، وخاصة كثافات كوبري أكتوبر الذي تسبب عطل بعض السيارات عليه في كثافة مرورية زائدة عن غيره من الطرق.

الإدارة العامة للمرور تناشد المواطنين الالتزام بإرشادات المرور

ومن جهتها، ناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين من قائدي السيارات بضرورة الالتزام بكل التعليمات التي يوجهها لهم رجال المرور في مختلف الطرق والميادان، وكذلك اتباع جميع الإرشادات المرورية التي تصدر عن الإدارة العامة للمرور، وذلك حفاظًا على سلامتهم، وللحد من التكدسات المرورية في الطرق المختلفة.

غرفة عمليات المرور تتابع حركة السيارات وتراقبها من خلال الكاميرات

وفي محاولة لضمان سيولة مرورية في مختلف طرق ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، يتابع رجال المرور في غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات على مختلف طرق ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك عن طريق نشر الخدمات المروري على الطرق المختلفة، فضلَا عن مراقبة حركة السيارات على هذه الطرق من خلال كاميرات المراقبة.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على رفع أي معوقات من شأنها أن تعطل حركة السير في مختلف الطرق والميادين والمحاور الرئيسية، وذلك من خلال نشر الأوناش وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية في هذه الطرق واستعدادها لرفع أي معوقات والتعامل معها في أسرع وقت.