بث مباشر.. قمة مصرية يونانية قبرصية بأثينا

يذاع الآن مؤتمر صحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، عقب القمة الثلاثية التي عقدت بينهم في أثينا.

وتقدم «الوطن» لمتابعيها بثا مباشرا لمتابعة أعمال المؤتمر.

السيسي توجه إلى أثينا صباح اليوم

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن صباح اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول التي انطلقت عام 2014.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة اليونانية أثينا؛ للمشاركة في القمة الثلاثية منذ حوالي ساعتين، لتنطلق أعمال القمة منذ قليل.