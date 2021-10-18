السيسي يتفقد المركبات المدرعة المطورة في مصانع القوات المسلحة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد اليوم عددا من المركبات المدرعة المطورة، من قبل القوات المسلحة، بحضور اللواء كامل وفائي، مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح، مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح.

تطوير المركبات المدرعة بمصانع القوات المسلحة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد نماذج مختلفة من المركبات المدرعة التي تم تطويرها بمصانع القوات المسلحة، طبقا لأحدث نظم التصميم والتصنيع، التي رُوعي في تصميمها تعظيم قدرات هذه المركبات من حيث تعدد الاستخدامات، سواء للقوات المسلحة أو قوات الشرطة المدنية، فضلا عن قدرتها على المناورة وارتفاع مستوى الحماية ضد الموانع الأرضية.

التطوير يواكب أحدث الطرق المتبعة عالميا

واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع، التي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة، بما يواكب أحدث الطرق المتبعة عالميا، وذلك تمهيدا لعرض هذه المركبات في إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021».

شرح تفصيلي بشأن توطين صناعة السيارات الكهربائية

واستمع الرئيس كذلك إلى شرح تفصيلي بشأن الإجراءات التنفيذية والخطة الزمنية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بهدف مواكبة التطور العالمي في هذا المجال.