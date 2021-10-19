«كريت» الجزيرة التي طيرت النوم من عيون المصريين.. كل يوم تلات زلزال

للمرة الثانية في أكتوبر الجاري تتعرض مصر لهزة أرضية يشعر بها عدد من سكان بعض المحافظات، آخرها صباح اليوم الثلاثاء شعر بها سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية وعدد من سكان المحافظات الأخرى في تمام الساعة السابعة صباحًا و32 دقيقة و29 ثانية، بعد مرور 7 أيام من الهزة الأرضية التي حدثت الثلاثاء الماضي.

هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة الكبرى

قوة زلزال اليوم بلغت 6.2 درجة على مقياس ريختر، ومنبعها شرق جزيرة كريت اليونانية على بعد 390 كم شمال محافظة الإسكندرية، حسبما أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك على خط العرض 34.59 شمالًا وخط الطول 28.59 شرقًا وبعمق 31.56 كم.

زلازل 12 أكتوبر.. حدث في نفس التوقيت والمصدر واحد

وارتبطت جزيرة كريت اليونانية بحدوث الزلازل التي دائمًا ما تخرج منها إلى مصر، وتكون عادة في شهر أكتوبر، إذ تعرض عدد من محافظات الجمهورية إلى هزة أرضية الثلاثاء الماضي 12 أكتوبر، منها القاهرة والجيزة والمدن الساحلية كالإسكندرية ومرسى مطروح، في تمام الساعة 11:25 دقيقة بقوة 6.4 ريختر، وكان منبع الزلزال جزيرة كريت أيضًا على بعد 314 كم شمال مرسى مطروح.

وتعتبر جزيرة كريت من المناطق التي تتعرض دائمًا للهزات الأرضية والزلازل، التي يصل تأثيرها إلى محافظات مصر، منها في السبت 12 أكتوبر أيضًا ولكن عام 2013، وشعر به معظم سكان القاهرة، عند الساعة الثالثة و11 دقيقة و52 ثانية، واستمر لعدة دقائق، إذ ذكر الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في قتها خلال تصريحات صحفية، أن قوة الزلزال بلغت 6.8 على مقياس ريختر، ومنبعه جزيرة كريت اليونانية.

زلزال 92 أكبر الكوارث الطبيعية في أكتوبر

واستمرار تعرض مصر للزلازل في شهر أكتوبر أعاد إلى الأذهان زلزال عام 1992، الذي تعرضت له البلاد في الثالثة و9 دقائق عصر 12 أكتوبر، وهو اليوم الذي ارتبط بعدها بالزلازل لحدوث أكثر من هزة أرضية به على مدار أعوام مختلفة، إلا أن في «92» كانت الكارثة الكبرى، التي تسببت في وفاة المئات وإصابة وتشريد الآلاف من بيوتهم.