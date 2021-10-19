«زلزال الإسكندرية» هزة أرضية جديدة شعر بها أبناء المدينة الساحلية

استيقظ أهالي الإسكندرية على هزة أرضية قوية، صباح اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث تعرضت مصر لهزة أرضية الثلاثاء الماضي شعر بها سكان القاهرة وبعض المحافظات، وتصدر خبر الزلزال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

زلزال الإسكندرية.. حديث مواقع التواصل الاجتماعي

«أنا أول مرة في حياتي أحِس بزلزال.. الكرسي اتمرجح بيّا في البلكونة» بتلك الكلمات عبرت نيرفانا نبيل، من سكان الإسكندرية عن شعورها بذلك الزالزل وما تبعه تعليقات عدة، أبرزها ما نشره حساب باسم «زياد عمرو»: «أجمد زلزال في حياتنا».

الأبرز أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبار الزلازل التي ضربت مصر خلال أسبوع واحد فقط والتي تصادفت أن تكون اليوم الثلاثاء والثلاثاء الماضي، حيث بلغت قوة زلزال اليوم 6.2 درجة على مقياس ريختر، بينما بلغت قوة زلزال يوم الثلاثاء الماضي 12 أكتوبر 6.4 درجة على مقياس ريختر، وهو الزلزال الذي تصادف حينها مع زلزال 12 أكتوبر 1992 بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر.

الفرق بين زلزال اليوم وزلزال 1992

وبحسب ما تم إعلانه فإن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلى موقعها شرق البحر المتوسط بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر.

ويعد الفارق بين زلزال اليوم الثلاثاء والثلاثاء الماضي، أنهما لم يتسببا في خسائر رغم قوتهما الرهيبة بينما زلزال 1992 تسبب في أكثر من 500 قتيل وتدمير هائل للعقارات السكنية، نظرا لقرب مركز الزلزال، حيث كان زلزال 1992 على عمق 22 كيلو متر فقط ومركزه قرب دهشور واستمر لقرابة 30 ثانية، بينما زلزال اليوم والأسبوع الماضي تخطى عمقه 31 كم تحت سطح البحر والأسبوع الماضي تخطى 25 كم ومركزيهما ابتعدا نسبيا عن الأراضي المصرية.