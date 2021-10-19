تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها قتلا ابنة المتهمة الأولى بالخصوص

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، بتأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها، بتهمة قتل إبنة المتهمة الأولى بمدينة الخصوص، عندما رأتهما في وضع مخل، لجلسة الأسبوع الثالث من نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعات والطلبات.

صدر القرار في الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة جنايات بنها، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا سكرتير الدائرة.

تعود القضية إلى إخطار تلقته أجهزة الأمن في القليوبية بالعثور علي جثة الطفلة «أمل.ح»، مخنوقة داخل منزلها بالخصوص، وتشكل فريق بحث جنائي وتبين لرجال المباحث أن وراء الجريمة كلا من والدتها «هدى.ه»، 20 سنة ربة منزل، وعشيقها «محمود.ع»، عامل، قتلا الطفلة عمدا حيث قام المتهم الثاني بالضغط على وجهها بوسادة ولم تمنعه المتهمه الأولى قاصدين قتلها عمدا خشية افتضاح أمر علاقتهما الآثمة.

وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم أحالهتهما النيابة الكلية ببنها لمحكمة الجنايات ووجهت لهما تهمة الإشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة في قتل الطفلة حتي لا تخبر أحدا بعلاقتهما الآثمة وإرتكارب جريمة زنا لكون المتهمة الأولى متزوجة وعلى ذمة زوج.

التحقيقات: المتهمان ارتكبا الجريمة خشية إفتضاح علاقتهما الأثمة

وتبين من التحقيقات أن الطفلة المجني عليها شاهدت المتهمة والمتهم في وضع مخل داخل منزلهما، حيث خشيا المتهمان إبلاغ الطفلة لوالدها بعلاقتهما الآثمة، فقام المتهم بكتم أنفاس الطفلة بوسادة حتي لفظت أنفاسها الأخيرة أمام والدتها التي لم تتدخل وحاولت إخفاء جريمتها، ولكن رجال المباحث توصولوا لتفاصيل العلاقة الآثمة بين المتهمة والمتهم وتم ضبطهما واعترفا بجريمتهما.