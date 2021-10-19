تأجيل محاكمة تاجر قتل زوجته لشكه في سلوكها بالخصوص

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، بتأجيل محاكمة تاجر بتهمة قتل زوجته بإطلاق الرصاص عليها من فرد خرطوش بالخصوص لشكه في سلوكها وإدعائه الجنون، خلال التحقيقات معه في الجريمة، لجلسة الأسبوع الثالث من نوفمبر المقبل لاستكمال التحقيقات والمرافعات.

صدر القرار في الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس محكمة جنايات بنها وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح البابومحمود عبد الحميد السعدني وامانة سر نادر السقا سكرتير الدائرة

بلاغ بمصرع زوجة على يد زوجها بالخصوص

تعود القضية إلى ورود بلاغا لأجهزة أمن القليوبية بالعثور على جثة «سميرية.خ»، مصابة بطلق ناري خرطوش داخل منزلها بالخصوص بأحد العقارات، وتشكل فريق بحث جنائي وتوصلت جهود رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة زوج القتيلة «وديعي روماني»، تاجر، ارتكب جريمته مدعيا سوء سلوكها وشكه فيها حيث أطلق عليها الرصاص من فرد خرطوش عيار 12 ما أسفر عن وفاتها وفرهاربا.

النيابة توجه له تهم القتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص

ألقي القبض على المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث وأحيل للنيابة حيث حاول خلال التحقيقات إدعاء الجنون وأنه مصاب بحالة نفسية وقررت النيابة حبسه 4 أيام فيما أحالته النيابة الكلية ببنها للمحاكمة الجنائية ووجهت له تهمة القتل العمد لزوجته وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.

واعترف المتهم بارتكاب جريمته لشكه في سلوك زوجته وأنها على علاقة باحد الاشخاص وهو ما نفاه شهود العيان مؤكدين حسن سير وسلوك الزوجة وأن المتهم قتلها عمدا بسبب ظروفه المادية وعدم إنفاقه على منزله.