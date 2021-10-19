النواب يوافق على اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان «العلاقات الخارجية، الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة» عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

الجامعة الفرنسية

وعن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، حيث أشار إلى أنّها تستهدف تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية للجامعة الفرنسية في مصر، والتي أُنشئت في 2002، حيث تستهدف الاتفاقية إنشاء حرم جامعي جديد لاستيعاب عدد الطلاب، وتحسين التدريب والبحث العلمي.

مجلس النواب

ويتضمن الاتفاق المبسط والمتعلق بموضوع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، إتاحة الوكالة الفرنسية تسهيل ائتماني قيمته 12 مليون يورو، ومنحة 2 مليون يورو لا ترد، على أن تكون فترة السداد على 26 قسطا بشكل نصف سنوي متساوٍ، بواقع 13 عاما بعد فترة سماح 7 سنوات.

وأوضح الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، أنّ الجامعة الفرنسية تحولت إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح في 2015، وتعد ضمن منظومة التعليم المتميز في مصر، وذلك في أعقاب الموافقة على إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

وكان مجلس النواب وافق عام 2019 على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5-5-2019.

كما وافق البرلمان، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 28-1-2019.