رئيس الوزراء اليوناني: نلتزم بالاتفاقيات الدولية في ترسيم الحدود البحرية

أكد «كيرياكوس ميتسوتاكيس» رئيس الوزراء اليوناني، أن هناك أفاق لموقف بناء فيما يتعلق بحل القضية القبرصية: «موقفنا ورد في الإعلان المشترك، فنحن نؤكد على ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومن الضروري إعادة البدء في الحوار وما يحث عليه الأمين العام للأمم المتحدة، واليونان ستضمن بضمان أمنها وتوقع على اتفاقيات في إطار القانون الدولي وتوطيد دورها الجيوستراتيجي في المنطقة والعمل على نشر السلام».

رئيس وزراء اليونان: موقفنا متطابق مع مصر تجاه تركيا

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة المصرية اليونانية القبرصية، أن البلدان الثلاثة ملتزمة باحترام الشرعية الدولية، حيث أبرمت اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية في إطار اتفاقية البحار الدولية على مدار فترة زمنية طويلة، وهي اتفاقيات نموذجية بعيدا عن أي تعسف أحادي من أي جانب ينتج عنه تهديدات حرب وهو ما لا يتفق مع مفهوم القرن الحادي والعشرين.

واختتم كلمته قائلا: «مواقفنا متطابقة في إدانة السلوكيات والخطاب الهجومي التركي، والأطماع التركية ضد جيرانها في منطقة الشرق الأوسط بمثابة تهديد لجيرانها في المنطقة بشكل أوسع».