السيسي: مصر وقعت اتفاقا بمجال الربط الكهربائي مع قبرص واليونان

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتطور النوعي الذي شهده توقيع «الاتفاق الثلاثي المهم» في مجال الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان؛ استكمالا لما جرى منذ أيام قلائل من إبرام اتفاقيتين ربط الشبكة الكهربائية في مصر مع كل من اليونان وقبرص، مشيرة إلى أنه يعد «خطوة تمهيدية تقربنا من الهدف المشترك التي تطمح دولنا الثلاث له، ألا وهو الربط الكهربائي مستقبلا مع بقية أرجاء القارة الأفريقية».

السيسي: خط أنابيب لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمحطتي الإسالة بدمياط وإدكو

وأضاف السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه برئيس وزراء اليونان والرئيس القبرصي، والمنعقد في أثينا عقب القمة الثلاثية، «ولعل من الأهمية أن نعمل جميعا للبناء على قوة الدفع هذه لإيجاد زخم موازي فيما يتعلق بإنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي لمحطتي الإسالة المصريتين بدمياط وإدكو».

نهدف لتعظيم استفادة أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط من مخزون الغاز الطبيعي

وأكد الرئيس أن ذلك يأتي «تمهيدا لتوريد الغاز المسال من مصر لليونان، ومنها لاحقا الكثير من دول شرق المتوسط وربما كذلك لدول غرب البلقان ووسط أوروبا، الأمر الذي يتسق مع الطموحات الكبيرة التي ولدت مع تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بوصفه كيانا يعول عليه من أجل حسن التخطيط لمشروعات التعاون الاقليمي، لتعظيم استفادة الدول الأعضاء للمنتدى وشعوب المنطقة عموما من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية في البحر المتوسط بما يتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ويحترم سيادة الدول على أقاليمها ومواردها».