وفاة رائد إنتاج وصناعة التمور في سيوة

سادت حالة من الحزن بين أبناء واحة سيوة في مطروح، اليوم، إثر إعلان وفاة عبدالفتاح صالح، رائد صناعة التمور في واحة سيوة وأول من أنشأ مصانع لإنتاج وتصنيع وتعبئة وتغليف وتوزيع التمور في المدينة بمحافظة مطروح بعد صراع مع المرض ورحلات علاج طويلة دامت لسنوات.

أقدم منتج للتمور في سيوة

ويعد «عبدالفتاح صالح»، من أشهر منتجي التمور في محافظة مطروح بسيوة، أنشأ أول مصنعا للتمور يطرح عبوات للبيع والتوزيع والتصدير خارج البلاد، ووصل إنتاجه إلى الدول العربية والأوروبية والإفريقية والأسيوية، وتميز الانتاج بجودته لاعتماده على الزراعة العضوية.

رحيل نصير الغلابة في سيوة

وتشهد واحة سيوة حالة من الحزن الشديد خاصة بين الغلابة الذين يعتبرونه نصيرهم حيث وفر فرص عمل للفتيات والشباب في المصانع والمزارع التي ينتج من خلالها التمور، ويفتح من خلالها مصدر رزق للكثير من أهالي سيوة.

داعم الفتيات

وسعى رائد صناعة التمور في واحة سيوة لمساعدة الفتيات وهو أول من وفر لهم فرص عمل داخل المصانع، وكان يساعد في توفير نفقات الزواج حتى اتمام الزفاف، كما كان يهتم بالعمل والإنتاج، في ظل اعتماد سيوة على زراعة التمور بجميع أنواعها والزيتون، بالإضافة إلى دخول أصناف زراعية جديدة في السنوات الأخيرة من الفاكهة والبرسيم الحجازى، والقمح بمواصفات تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ في الواحة.

دفن رائد صناعة التمور في سيوة

ومن المقرر آداء صلاة الجنازة على جثمان الراحل عبدالفتاح صالح بمقابر سيوة، وتلقى العزاء في الواحة.