السفير البريطاني يغرد حول مشاركة «مو صلاح» في حفل «ايرث شوت»

نشر السفير البريطاني بالقاهرة جاريث باليلي، اليوم الثلاثاء، تدوينه على حسابه الرسمي على «تويتر» ربط فيها بين مشاركة اللاعب الدولي نجم ليفربول محمد صلاح في حفل جائزة إيرث شوت «Earthshot» الذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن بمشاركة دوق كامبريدج الأمير ويليام، وبين القمة العالمية للمناخ (COP27) التى من المنتظر أن تستضيفها مصر.

وقال جاريث باليلي، من خلال تدوينته على تويتر، إن عطلة نهاية أسبوع مزدحمة داخل وخارج الملعب لـ«مو صلاح»، بينما تستعد مصر للقمة السابعة والعشرين للأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) من الرائع الحصول على دعم صلاح في حفل توزيع جائزة ايرث شوت cop26.

والمعروف أن بريطانيا سوف تستضيف القمة االـ26 للأمم المتحدة لتغير المناخ (cop26) في جلاسكو نهاية الشهر الجاري.

وكان صلاح قد قام خلال الحفل بتسليم جائزة بيئية بفئة «إحياء محيطاتنا» - حيث كان المرشحون الثلاثة من المنظمات التي تعمل على تطهير المحيطات.

وفي كلمة قبل الإعلان عن الفائز، قال صلاح «أنا متحمس لهذا لأنني نشأت بالقرب من المياه والبحر الأبيض المتوسط، وهو أمر حاسم للحياة في المنطقة، تمامًا مثل جميع المحيطات على هذا الكوكب».

كما نشر السفير الصورة التى جمعت محمد صلاح مع دوق كامبريدج الأمير ويليام وقرينته حلال حديثهم الودي.