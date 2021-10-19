محمد صلاح.. نموذج ملهم وقوة ناعمة مصرية وصلت للعالمية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «محمد صلاح.. النموذج الملهم والقوة الناعمة المصرية التي وصلت العالمية»، فلم يكن أحد يعلم أنّ ذلك الشاب الذي خرج من قرية نجريج التابعة لمحافظة الغربية سيصبح نجما ساطعا في سماء الدنيا كأشهر لاعبي كرة القدم وأسطورة استثنائية في الملاعب الإنجليزية.

من مراوغة الأصدقاء في الشوارع إلى أسطورة عالمية

وأوضح التقرير، أنّه لم يكن أحد يعلم أنّ ذلك الشاب الذي كان يراوغ أصدقاءه بالكرة في شوارع القرية، سيراه عمالقة وأساطير أوروبا، والحقيقة أصبحت خير دليل، وجاء اليوم الذي كتب فيه صلاح التاريخ بحروف من ذهب، ليسطر اسمه بجوار أشهر نجوم ولاعبي العالم.

وتابع التقرير: «في مشهد سيتوقف عنده التاريخ، شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وفريق ليفربول، في حفل جوائز البيئة العالمية، والتعامل مع تغير المناخ بعد دعوة من الأمير ويليام دوق كامبريدج».

الدعوة الوحيدة الموجهة للاعبة كرة قدم

وأتمّ التقرير، أنّ الدعوة التي تلقاها محمد صلاح من الأمير ويليام، هي الوحيدة الموجهة للاعب كرة قدم لحضور الحفل في لندن، تقديرا لدوره المهم والملهم للشباب في الشرق الأوسط، حيث يعيش النجم المصري أفضل أوقاته مع ليفربول، وسجل 10 أهداف في أول 10 مباريات له مع الفريق في الموسم الحالي، منها 7 أهداف في الدوري الإنجليزي، ما جعله يتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بعد 8 جولات من الدوري الإنجليزي».