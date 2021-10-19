السيسي من أثينا: كورونا تمثل تهديدا غير مسبوق على صحة مجتمعاتنا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لقيادة اليونان على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال، فضلًا عن حسن إدارة الاجتماع التاسع بين مصر واليونان وقبرص.

السيسي يشكر قادة اليونان على حسن الاستضافة

وقال رئيس الجمهورية: «لا يخفى عليكم أهمية التعاون الثلاثي لتبادل الرؤى حول سبل تحقيق مزيد من التطوير في علاقات التعاون فيما بين دولنا وشعوبنا وتطويرها على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية، فضلًا عن التشاور بمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تنسيق جهود الدول الثلاث في التحديات الكبيرة التي تشهدها دول الجوار الإقليمي المباشر أو الساحة الدولية ككل».

ننسق جهودنا لمواجهة تحديات دول الجوار الإقليمي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان والرئيس القبرصي، والمنعقد بأثينا عقب القمة الثلاثية، «لعل المثال الأحدث هو التعاون الايجابي القائم بين دولنا حاليا لمواجهة وباء كورونا، مع ما تمثله تلك الجائحة من تهديد غير مسبوق على صحة مجتمعاتنا وجهودها لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشتها، ومن هذا المنطلق يأتي التزامنًا بالعمل على تنفيذ وتكثيف المشروعات في كل المجالات وعلى رأسها قطاع الطاقة الواعد».