السيسي: مصر وقعت اتفاقا ثلاثيا في الربط الكهربائي مع قبرص واليونان

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتطور النوعي الذي شهده اليوم، والذي تمثل في التوقيع على اتفاق ثلاثي مهم في مجال الربط الكهربائي، بين مصر واليونان وقبرص، قائلا: «يأتي الاتفاق استكمالا لما تم منذ أيام قليلة، من إبرام اتفاقيتين لربط الشبكة الكهربائية في مصر مع اليونان وقبرص، ما يعد خطوة تمهيدية تقرّبنا من الهدف المشترك الذي تطمح له دولنا الثلاث، ألا وهو الربط الكهربائي مستقبلا مع أفريقيا».

حقل أفروديت

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، والمنعقد في أثينا عقب القمة الثلاثية: «علينا أن نعمل جميعا للبناء على قوة الدفع هذه، لإيجاد زخم موازٍ فيما يتعلق بإنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي لمحطتي الإسالة المصريتين بدمياط وإدكو، تمهيدا لتوريد الغاز المسال من مصر لليونان، ومنها لاحقا لكثير من دول شرق المتوسط، وربما كذلك لدول غرب البلقان ووسط أوروبا».

مشروعات التعاون الإقليمي

وتابع الرئيس السيسي: «الأمر الذي يتسق مع الطموحات الكبيرة التي ولدت مع تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، بوصفه كيانا يعول عليه من أجل حسن التخطيط لمشروعات التعاون الإقليمي، لتعظيم استفادة الدول الأعضاء للمنتدى وشعوب المنطقة عامة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية في البحر المتوسط، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ويحترم سيادة الدول على أقاليمها ومواردها».