رئيس وزراء اليونان: مصر يمكنها أداء دور محوري في ملف الطاقة بأوروبا

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنّه جرى توقيع مذكرات تفاهم مع مصر وقبرص، وعلى رأسها مذكرات في مجال الطاقة، حيث تعد قبرص جسر مصر إلى أوروبا، ويمكن لمصر أن تضطلع بدور محوري في هذا الملف، خاصة مع الاضطرابات الجسيمة التي يشهدها سوق الطاقة.

ميتسوتاكيس: مصر تشارك بفاعلية في شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي

وأضاف ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة المصرية اليونانية القبرصية، أنّ مصر تشارك بفاعلية في شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي، وهو ما يرتبط به مذكرة التفاهم للربط بين مصر وقبرص، وقد تكون مصر موردا أساسيا للطاقة الكهربائية الناجمة عن الطاقة الشمسية، وتصل إلى أوروبا عبر اليونان.

رئيس وزراء اليونان: نتعاون في مجال التغير المناخي على المدى الطويل والمتوسط

وتابع رئيس الوزراء اليوناني: «نطمح أن تكون بلادنا الثلاثة مركزا للطاقة في منطقة البحر المتوسط، ونتعاون في مجالات أخرى مثل جائحة كورونا، وأهدينا إلى مصر 250 ألف جرعة من لقاحات كورونا، ونتعاون في مجال التغير المناخي على المدى الطويل والمتوسط».

ميتسوتاكيس: مواقف مصر وقبرص واليونان متطابقة في إدانة السلوكيات والخطاب الهجومي التركي

وأشار ميتسوتاكيس، إلى أنّ البلاد الثلاثة تنعم بالشمس والرياح والبحر، وأتيحت الفرصة أيضا للتناقش في التطورات الإقليمية، متابعا: «مواقفنا متطابقة في إدانة السلوكيات والخطاب الهجومي التركي، والأطماع التركية ضد جيرانها في منطقة الشرق المتوسط بمثابة تهديد لجيرانها في المنطقة بشكل أوسع».