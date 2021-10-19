مفوضية الانتخابات العراقية تعلن رفض جميع الطعون على النتائج

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، رفض جميع الطعون المقدمة بعد دراستها.

وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات العراقية ، أنها تسلمت أكثر من 1250 طعنا على نتائج الانتخابات البرلمانية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

المفوضية: إجراء فرز شامل للأصوات يتطلب قراراً من المحكمة الاتحادية

وقال مهند مصطفى، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، إن المفوضية تتعامل مع الطعون من خلال مطابقة البيانات والأدلة مع البيانات المتوفرة لدى المفوضية ثم ترفعها لمجلس المفوضين ومنه للهيئة القضائية الأعلى وفقا لشبكة "العربية".

وبشأن المطالبات بعد فرز الأصوات الانتخابية مجددا، أكد أن "إعادة الفرز" تشمل الصناديق التي عليها شكاوى أو طعون فقط، مؤكدا أن إجراء فرز شامل لجميع الأصوات يتطلب قراراً من المحكمة الاتحادية حصراً.

«المفوضية» تسلمت 1250 طعنا على نتائج الانتخابات

يشار إلى أن المفوضية العراقية تعرضت خلال الأيام الماضية لحملة انتقادات شنها مناصرون لبعض الأحزب التي تراجعت في الانتخابات، أو الفصائل الموالية لطهران، فيما أكدت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي أكثر من مرة أن الاستحقاق الانتخابي جرى بمنتهى الشفافية والمهنية.

ويشهد العراق، احتجاجات واسعة اعتراضا على نتائج الانتخابات البرلمانية، ما دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى المطالبة بتجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية أو الشخصية في البلاد، مؤكدا أن النواب الجدد، عليهم واجب استعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وبالديمقراطية في البلاد.

وأضاف الكاظمى، إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية «اليوم نفي بعهدنا أمام شعبنا، بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة، الناس اختاروا من يمثلهم، وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم في مجلس النواب الجديد»، منوها بأنه تقع على عاتق النواب الجدد، واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، بل عليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي، وإعادة الثقة بالديمقراطية.