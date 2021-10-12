تفاصيل مقتل راكب في العراق بسبب دولارين.. طلق ناري أنهى حياته

تلاسن ومشادات وجدال حاد بين سائق تاكسي وأحد الزبائن بالعراق، انتهى بمقتل الأخير بعد إطلاق النار عليه، ليلقى مصرعه في الحال، وذلك قبل أن يلوذ السائق المتهم بالفرار، فيما تواصل قوات الشرطة عمليات البحث عنه للقبض عليه وتقديمه للعدالة.

خلاف على أجرة ثم جريمة قتل

وتعود تفاصيل الحادث الذي وقع في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، إلى إقدام سائق سيارة أجرة على قتل الضحية، وذلك بعد خلاف بينهما على ثمن الأجرة، والتي تبيّن أنها دولارين، ليفقد الراكب حياته بسبب ذلك المبلغ الذي قال عنه رواد مواقع التواصل في العراق إنه «تافه»، ما أسفر عن إزهاق روح إنسان بريء، بحسب تعبير المعلقين.

طلق ناري في الرأس وفرار المتهم

وكان المتحدث باسم شرطة محافظة أربيل، هوحر عزيز، قد قال إنه في قضاء بنسلاوه التابع لمحافظة أربيل، وقعت الجريمة المروعة ليصاب الضحية بعيار ناري في رأسه ويتسبب بمقتله فورا، موضحا أنّ السلطات الأمنية العراقية تجري عمليات بحث مكثفة لضبط المتهم الذي فرّ إلى جهة غير معلومة، وعقب الحادث ضجت منصات التواصل الاجتماعي العراقية بالتعليقات الغاضبة من وقوع مثل هذه الجريمة، وطالبوا بسرعة إلقاء القبض على المتهم لينال عقابه على فعلته.

جريمة قتل فتاة في بغداد

وفي واقعة أخرى، شهدت العاصمة العراقية بغداد، آواخر شهر أغسطس الماضي، جريمة قتل إحدى الفتيات التي لقيت مصرعها في الشارع عقب الاعتداء عليها بسكين من قبل 3 أشخاص، وذلك بحسب ما كشفه اللواء سعد معن، مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية.

وقال «معن»: «المعلومات الأولية لا تشير إلى أي اعتداء جنسي على الفتاة، لأن الجريمة نفذت في الشارع وبانتظار تقرير الطب العدلي»، وذلك بعدما تداول النشطاء في العراق صورة لفتاة تدعى نور عبد الصاحب، تعمل في أحد المطاعم بمنطقة الجادرية الراقية ببغداد، وتحدثوا عن تعرضها للاغتصاب والقتل، كما أصدر حينها بيان صحفي جاء فيه الآتي: «منذ اللحظة الأولى شكل فريق عمل من الخبراء والمحققين للتوصل إلى منفذي جريمة القتل».