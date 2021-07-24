حنين حسام تبكي في عنبر الآداب بسجن النساء: «مستقبلي ضاع»

نوبة بكاء وحزن انتابت حنين حسام فتاة تيك توك داخل محبسها في عنبر الآداب بسجن القناطر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأن الفتاة دخلت في وصلة بكاء خلال وجودها مع صديقتها مودة الأهم وقالت: «مستقبلي ضاع، 10 سنوات سجن كتير أوي أنا عملت إيه يعني عشان كل ده»، بحسب مصادر أمنية، وأن الفتاة تقضي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات الصادر بحقها من قبل محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر.

افتحي الكاميرا

وكانت أجهزة الأمن رصدت فيديو لفتاة تيك توك حنين حسام «افتحي الكاميرا» في 21 أبريل الماضي التي شرحت مواصفات الفتيات التي ترغب في العمل معها بمبالغ مالية بقولها: «البنات لازم سن الواحدة فيهم ما يقلش عن 18 سنة، المفروض إن حضرتك مذيعة في أبلكيشن، يكون عندك نت وإضاءة كويسة، واللايف بيكون فورمال، مينفعش تخرجي بأي لبس خارج، أنا مبحبش الحال المايل، مفيش تجاوزات، ومفيش قلة أدب، وأنا مش هكون عايزة 100 بنت قالعين ملط، لا، 20 بنت من غير كده أحسن، التارجت مش كل الناس هتتساوى ببعض، كل حاجة ليها قبضها وحسب المشاهدات، من أول 36 دولار لحد 2000 و3000 دولار».

الخروج عن قيم المجتمع

جهات التحقيق نسبت لـ حنين حسام تهم إنشاء واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وارتكبت «حنين» تلك الجريمة من خلال جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

وبينت تحقيقات النيابة العامة أن فتاة تيك توك حنين حسام استحدثت طرقاً جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري للإضرار به، والتغرير بالشباب من فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسنو النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية.