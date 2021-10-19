شركة جديدة في سوق النقل التشاركي بمصر

دخلت شركة هندية جديدة سوق النقل التشاركي في مصر، منافسةً لشركات النقل الأخرى، حيث دشنت شركة زووم كار الهندية للسيارات ذاتية القيادة، أول خدماتها رسمياً في مصر، في إطار التوسع بأعمالها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، معلنةً عن ضم 5 آلاف سيارة بحلول مارس المقبل، والوصول إلى 20 ألف سيارة بنهاية 2022.

قال جريج موران، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زووم كار Zoomcar، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن الشركة ترى أن مصر سوقاً مثالية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لتقديم خدمة مشاركة السيارات بها، وذلك نظراً لانخفاض معدلات امتلاك السيارات الشخصية بها، وتلتزم بتنفيذ استثمارات طويلة الأجل في مصر من أجل توفير حلول نقل صديقة للبيئة تسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمجتمع المصري.

استثمارات بـ25 مليون دولار

وأضاف هاني عُلما، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لمصر، أنه في إطار خطة زووم كار للتوسع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تمثل مصر نقطة انطلاق لنا، باستثمارات تبلغ 25 مليون دولار، متابعا: نبدأ عملياتنا في القاهرة، ونعمل على التوسع في المزيد من المحافظات والمدن، لنضم الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة والدقهلية والغربية، خلال عام 2022.

بناء شراكات شاملة محلياً

وأضاف: نعمل على تيسير الوصول لوسائل تنقل شخصية آمنة وبأسعار في متناول المستأجرين، فضلاً عن توفير عائد مادي مرضي لملاك السيارات وتأمين يغطي 100% في حالة حدوث أضرار، ونتطلع في الأشهر الآتية لبناء شراكات شاملة محلياً بما يسهم في زيادة النمو في المستقبل.

وتتيح الشركة الهندية، عبر تطبيقاتها خدمة تسجيل السيارة للايجار، وصولاً إلى الحصول على فحص مجاني للسيارة وقت بدء الرحلة، ليكون بإمكان المالك الحصول على عائد مادي بأقصى قدر من المرونة.