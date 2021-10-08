شركات النقل التشاركي تدرس أسعار الخدمة بعد زيادة أسعار البنزين

تدرس شركات النقل التشاركي الذكي، رفع أسعار خدماتها في السوق المصري، وذلك بعد أن أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة أسعار البنزين الجديدة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وتعتمد تحديث أسعار البنزين على العديد من الركائز الأساسية في تحديد السعر بشكل عادل للمواطنين وللدولة، وهو ما يسمى بـ«آلية تسعير الوقود»، حيث أن هناك عدة عوامل تساعد في وضع آلية التسعير الجديد.

أسعار خدمات أوبر وكريم

وفي مايو الماضي أعلنت شركتي أوبر وكريم مع أسعارها الجديدة بعد زيادة الأسعار في البنزين، وقالت الشركة إن متوسط الزيادة في رحلة أوبر وكريم بلغ 25 قرشًا لفتح العداد و15 قرشًا إضافية لكل كيلو متر مربع، وبلغ سعر فتح العداد للسيارات الخاصة في خدمة أوبر وكريم 7.50 جنيه، وووصل سعر الكيلو متر الواحد إلى 285 قرشًا، بدلا من 270 قرشًا، وارتفعت دقيقة الانتظار من 40 قرشا إلى 42 قرشا، والحد الأدنى للرحلة نحو 12 جنيهًا.

وطبقت زيادة أسعار البنزين الجديدة، صباح اليوم، وتعتمد تحديث أسعار البنزين على العديد من الركائز الأساسية في تحديد السعر بشكل عادل للمواطنين وللدولة، وهو ما يسمى بـ«آلية تسعير الوقود»، حيث أن هناك عدة عوامل تساعد في وضع آلية التسعير الجديد، وتتم عملية التسعير التلقائي من خلال لجنة تعمل على تحديد أسعار البنزين الجديدة المحلية، وفقا لعدد من الاعتبارات الاقتصادية التي في ضوئها يتحدد السعر الجديد، حيث تتكون اللجنة من ممثلين من وزارة المالية والبترول وتكون تحت إشراف مجلس الوزراء.

أسعار البنزين 2021

وأعلنت اللجنة المشكلة من قبل وزارة البترول ووزارة المالية عن زيادة أسعار بنزين 80 بقيمة 25 قرشا ليصبح 7 جنيهات للتر بدلا من 6.75، وهي في إطار نسبة الـ10% المتفق عليها من قبل اللجنة في تسعير الوقود.

وارتفعت أسعار البنزين 92 بقيمة 25 قرشا ليصبح سعر اللتر من بنزين 92 هو 8.25 جنيه مقابل 8.

أما عن بنزين 95 فقد ارتفع ووصل إلى 9.25 جنيه للتر بدلا من 9 جنيهات للتر.

ثبات أسعار السولار في السوق المحلي

وأقرت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود بثبات أسعار السولار في السوق المحلي، حيث تم تثبيت سعره عند 6.75 جنيه للتر، كما أعلنت اللجنة ارتفاع أسعار المازوت المحلية عند 4200 للطن، وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات بقيمة 25 قرشا ليسجل 3.75 جنيه لمتر المكعب.