صاحب تطبيق "النقل التشاركي" بالأردن: منتدى الشباب منحنى أفكارا للتطوير

تحدث الشاب الأردني أحمد أبوالفيلات، صاحب تطبيق "النقل التشاركي" في الأردن عن تطبيقه الذكي، خلال لقاءه على هامش منتدى شباب العالم مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC".

وقال أبوالفيلات، إن الفكرة جاءته أثناء وجوده في ألمانيا، مشيرًا إلى أن تطبيقه قائم على مشاركة الأفراد لبعضهم البعض في النقل عبر السيارات الملاكي، نظرًا للزحام الشديد الذي تعانيه الأردن وارتفاع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى سوء خدمة النقل بين المدن.

وأوضح أن التطبيق يصل بين أصحاب السيارات الموجودة معهم أماكن فارغة في سياراتهم والأفراد الذين لا يمتلكون سيارات ويقوموا بنفس الرحلة، على أن يتشاركوا في مصروفات الرحلة.

وتحدث أبوالفيلات عن استفادته من حضور المنتدى، مشيرًا إلى أنه تكلم مع عدد من شباب العالم حول تطوير التطبيق الخاص به، وأن مشاركته في ورش العمل ساعدته على وجود أفكار جديدة للتطوير.

وأشار إلى أن المنتدى سمح له بمقابلة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله وأبدى اهتمامه بالتطبيق، وأيضًا التقى بوزير العمل الأردني والسفير الأردني بالقاهرة مثنيًا على التفاعل حول تطبيقه.