السعودية تخصص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من تنظيم السرورية الإرهابي

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة التي توافق 16/3/1443هـ للتحذير من تنظيم السرورية الإرهابي، الذي ينتهج تحريض الناس على الخروج على ولاة الأمر وتفريق جماعة المسلمين، وبث الفرقة بينهم، ونشر الحروب في بلدانهم .

تخصيص الخطب للتحذير من تنظيم السرورية

​جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية السعودي اليوم الثلاثاء، لفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة، للتأكيد على منسوبي المساجد بتخصيص خطبهم للتحذير من تنظيم السرورية.

وتضمن التوجيه أن تشتمل الخطبة على المحاور التالية: التذكير بأهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الجماعات والأحزاب والتنظيمات، ومنها السرورية الإرهابي، وبيان أهدافه وما يسعى إليه من إفساد في بلاد المسلمين.

كما أكد التوجيه على تضمين خطب الجمعة ببيان صريح على أن هذا التنظيم وجه من وجوه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والتحذير من خطرهم .

​يشار إلى أن تخصيص خطبة الجمعة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية، ومنها الخطبة المذكورة للحث على الاجتماع حول ولي الأمر، والتحذير من الجماعات والتنظيمات التي تتغطى بغطاء الدين لبث الفتن والفرقة بين المسلمين، وبيان منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة، اتساقا مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة، في مواكبة ما يهم المجتمع ويصلح شأنه.

التستر التجاري حرام شرعا

وكان خطباء المملكة، أكدوا في أكثر من 21 ألف جامع بعموم مناطق السعودية، في خطبة الجمعة الماضية، أن جريمة التستر التجاري تعكر صفو أمن المجتمع، وتعبث بمقدرات الوطن، وتهدد الاقتصاد الوطني؛ مجمعين على أنها محرمة شرعا؛ لما فيها من الافتئات على ولي الأمر «الجرأة عليه»، الذي قرر الأنظمة لمصلحة الوطن والمواطن، ولما فيه من الغرر والخديعة والحيلة ومخالفة ظاهر تلك العقود باطنها، فالواجب الشرعي والوطني على الجميع التصدي لها بكل الوسائل.

جاء ذلك إنفاذا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجه خطباء الجوامع بالمملكة، للتحذير من جريمة التستر التجاري وبيان أضرارها وإلقاء الضوء على آثارها، حرصا من الوزارة على نشر الوعي واسهاما منها في توعية المجتمع.