وزير الشؤون الإسلامية السعودي: السيسي رجل شجاع أنقذ وطنه من الإرهاب

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجل شجاع أنقذ وطنه من مخاطر الإرهاب، وهو الرجل المناسب في الوقت المناسب، وذلك حسبما نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

جاء ذلك اليوم، الخميس، خلال توقيع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالات الشؤون الإسلامية مع وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، في تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» اليوم، بدعم القيادة السياسية في الدولتين الشقيقتين «جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية» للخطاب الوسطي المستنير، مؤكدا أهمية مشروعية الدولة الوطنية وفهم صحيح الدين ومواجهة العنف والتطرف، مشددا على أن مصالح الأوطان من مقاصد الأديان، وأن كل الجماعات المتطرفة خطر على الدين والدولة، وواجبنا نشر الفكر الوسطي المعتدل والمستنير وتفنيد أباطيل المتطرفين وهو واجب الوقت، مؤكدا «أننا نواجه التطرف لا التدين ونواجه الإنحلال والتسيب كما نواجه التشدد».

وتضمن البرنامج التنفيذي، تبادل المعلومات والخبرات في مجال الأوقاف وحصرها وتوثيقها وتسجيلها وتنميتها واستثمارها، من خلال تواصل وزارة الأوقاف في مصر مع الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية، عبر القنوات الدبلوماسية بحكم الاختصاص، وتفعيل بنود المذكرة من خلال تنفيذ عدد من البرامج للأعوام الخمسة القادمة، وعقد ورشتي عمل مشتركة بين الجانبين لنشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب والطائفية، وبيان جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين، حيث تُعقد الأولى في مصر والثانية تُعقد في السعودية.

وشملت بنود البرنامج، تزويد وزارة الأوقاف المصرية بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، وتبادل البحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات التي تعقدها الوزارتان، وعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، لنقل تجربة المجمع في طباعة المصحف وترجمة معانيه، والعمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين إلى جمهورية مصر العربية.

واشتمل البرنامج على تبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات والمناسبات الإسلامية التي تعقدها الوزارتان، وتبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وتحكيم المسابقات، وعقد ورشتي عمل مشتركة في مجال عمارة وصيانة المساجد في البلدين بالتناوب ابتداءً من المملكة.

واختتم البرنامج بتكوين لجنة مصغرة تعقد اجتماعاتها سنويًا بالتناوب -حسب الحاجة- لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا البرنامج.