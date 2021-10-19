طالب يعتدي على معلم بمدرسة في قنا

اعتدى طالب على معلم بالضرب داخل مدرسة «كوم البيجا»، الإعدادية، بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، بعد محاولته فض مشاجرة بينه وبين طالب آخر المدرسة.

وأكدت إدارة فرشوط التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا، في بيان لها، أن الواقعة بدأت عندما شاهد المعلم طالبين بالمدرسة يتشاجران مع بعضهما البعض داخل الفناء، فتدخل لفض المشاجرة بينهما، فتعدى أحدهما عليه بالضرب بشنطة المدرسة على وجه.

تحقيق داخلي في الواقعة

وفتح الإخصائي الاجتماعي بمدرسة كوم البيجا الإعدادية تحقيقا داخليا مع المدرس والطالببين لعرضه على الشؤون القانونية في إدارة فرشوط التعليمية.

وأضافت الإدارة التعليمية بفرشوط، أن المدرسة قررت تطبيق اللائحة بفصل الطالب 15 يومًا مع إحضار ولي أمره، وإحالة الواقعة للشؤون القانونية.

وقال مصدر في مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، في تصريح صحفي، إن المديرية سوف تباشر التحقيقات في الواقعة مع المطالبة بالتعامل بكل حزم في مثل هذه الوقائع من خلال التحقيقات، ونبهت على مديري المدارس بتفعيل لائحة الطلاب فيما يخص الفصل واستدعاء أولياء الأمور.

كانت إحدى مدارس فرشوط، شهدت قيام سيدة منقبة باختطاف طفلين شقيقين، تبين فيما بعد أنها خالتهما وأن هناك خلاف بين والدتهم ووالدهم، ورفض والد الأطفال تحرير محضرا في مركز الشرطة بعد شرح موقفه لإدارة فرسوط، مشيرا إلى أنه لا يريد ضرر لأم الأطفال وخاصة أنهم في هذه المرحلة من عمرهم، مطالبا إدارة المدرسة بعدم تسليم الأطفال لأي شخص .