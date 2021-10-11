مدرس يعتدي على طالب بـ«مقشة».. وإجراء عاجل من «التعليم».. صور

اعتدى معلم في مدرسة إعدادي بمدينة مرسى مطروح على طالب في الصف الأول الإعدادي في أول أيام العام الدراسي، بضربه بـ«مقشة»؛ مما تسبب في جرح وكدمات بالذراع وكف اليد اليسرى واليمنى، واصطحبته والدته عقب عودته للمنزل إلى مستشفى مطروح العام؛ لإجراء الأشعة وتوقع الكشف عليه، وجرى تحرير محضر في قسم شرطة مطروح ضد المعلم.

وكيل وزارة التعليم يزور الطالب في بمستشفي مطروح

من ناحية أخرى، زار عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الأحد، الطالب أحمد المقيد في إحدى المدارس الإعدادية بالمحافظة بمستشفى مطروح العام؛ وذلك للاطمئنان على صحته وتوفير كامل الرعاية الطبية والعلاجية له بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

إحالة واقعة اعتداء معلم على طالب إعدادي بمطروح للتحقيق

وقال كيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب مأمور قسم شرطة مطروح، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، أخبره خلال الاتصال باعتداء أحد المعلمين على طالب في مدرسة إعدادية بمطروح خلال اليوم الدراسي.

وأوضح أنه وجه على الفور بتحويل الواقعة إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق وتشكيل لجنة لتقصي الحقيقة الكاملة صباح الغد، بتلك المدرسة الإعدادية حول ملابسات تلك الواقعة ومعالجة آثارها بسرعة ودقة مع التأكيد على حفظ حق الطالب كاملاً بالإضافة إلى متابعة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وطمأن وكيل الوزارة ولي أمر الطالب وأسرته بأن حالته الصحية جيدة وفي سبيله لتجاوز تلك الإصابة وجاري الأذن بخروجه من المستشفى عقب إجراء الإشاعات على ذراعه المصابة والفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان الكامل على صحته.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الشكر والتقدير إلى قائد الإقليم لمتابعته الحالة الصحية للطالب لحظة بلحظة منذ تلقي الخبر ونقله إلى مستشفى مطروح العام، مشيداً في الوقت ذاته بمجهودات وكيل وزارة الصحة ومسؤولي المستشفى النموذجي للاهتمام البالغ بالحالة الصحية للطالب وحرصهم المخلص على توافر كامل الرعاية الطبية والصحية.