خبير يحدد «الكبسولات الخمس» للوقاية من البرد والإنفلونزا في الشتاء

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة ومدير مركز الحساسية بالمصل واللقاح، إنّ الإصابة بأمراض الشتاء تنتشر بسرعة كبيرة في نهاية فصل الخريف دخولًا على فصل الشتاء، موضحا أنّ هذه الفترة تعتبر من أكثر الفترات المحيرة، التي لا يمكن للإنسان التفرقة فيها بين دور البرد والإنفلونزا، كما أنّ اختلال المناعة أو ضعفها من أهم أسباب الإصابة بأمراض الشتاء، وليست سببًا قاطعًا للإصابة.

استشاري مناعة: أسباب ضعف المناعة متعددة

وأضاف استشاري المناعة ومدير مركز الحساسية بالمصل واللقاح لـ«الوطن»، أنّ أسباب ضعف المناعة متعددة، ومنها ضعف المناعة الخلقي «الوراثي»، أو نقص الأجسام المضادة، أو عدم تلقي جرعات التغذية السليمة بعد الولادة للأطفال، مؤكدًا أنّ التكوين الجسماني ليس سببا قاطعا للإصابة بضعف المناعة، فقد يكون الإنسان البدين أقل مناعة من النحيف، كما أنّ سوء التغذية هو العامل الأهم لإصابة الإنسان بضعف المناعة.

وفرّق الحداد، بين نوعين من الإصابة بأمراض الشتاء «دور البرد» و«الإنفلونزا»، موضحا أنّ الإنفلونزا مرض سريري خطير، يؤثر على من لديهم مشكلات صحية مزمنة، مثل «حساسية الصدر، السكري، الفشل الكلوي، والقلب»، ومن أعراضه الارتفاع الشديد في درجة الحرارة التي تتعدى 39 درجة فأكثر، بينما يصيب دور البرد أصحاب المناعة الضعيفة، ومن أعراضه الحرارة البسيطة التي لا تتعدى 39 درجة مع احتقان بسيط.

5 كبسولات يومية لتقوية المناعة

ونصح استشاري المناعة ومدير مركز الحساسية بالمصل واللقاح، باتباع مجموعة من الإرشادات، اختصرها في 5 نصائح أطلق عليها «الكبسولات الخمس» لتقوية المناعة وتقليل خطر الإصابة بأدوار البرد والإنفلونزا، وهي: «المأكولات البروتينية قليلة الدسم، السكر، الخضراوات، الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي ودال، والزنك الموجود في الأسماك»، والكبسولة الثانية: ممارسة الرياضة بانتظام، والثالثة: النوم والراحة، والرابعة: البعد عن التدخين، والخامسة والأخيرة هي العامل النفسي، والبعد عن الضغط العصبي، والقلق.