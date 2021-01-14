مستشار الرئيس: أمراض الشتاء أحد أسباب زيادة استهلاك الأكسجين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية أو مستشفيات العزل، تستوعب الأعداد التي تحتاج بالفعل لعناية خاصة بها، موضحًا في الوقت ذاته أن الأكسجين في الوقت الحالي يُعد دواءً، ويستخدم لحالات الرعاية المركزة وأيضًا للحالات غير المتواجدة في العناية المركزة.

تاج الدين: الأكسجين أكسير الحياة للإنسان

وأضاف «تاج الدين»، خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «mbc مصر»، أن الأكسجين يُعد أكسير الحياة للإنسان، حيث نتنفس ما بين 16 على 20 مرة في الدقيقة، وعندما يصاب الإنسان بضيق تنفس يجرى إسعافه بالأكسجين، موضحا أن الفترة الماضية زادت حالات الإصابات في المستشفيات والمنازل ونتج عن ذلك زيادة في استهلاك الأكسجين.

بعض أصحاب الأمراض المزمنة يحدث لهم خلل في التنفس بالشتاء

وأرجح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، السبب وراء زيادة استهلاك الأكسجين الطبي في الوقت الحالي، بأن مرضى الجهاز التنفسى المزمن وبعض الأمراض المزمنة يحدث لهم خلل في التنفس أو إصابة بنزلات شعبية أو التهابات رئوية في فصل الشتاء، فهذه الحالات يزيد استخدامها للأكسجين في فترة الشتاء، كما أن هناك البعض يأتي بالأكسجين في المنزل.

الشركات ضاعفت إنتاج الأكسجين لتوفير الاحتياجات للمواطنين

وأكد «تاج الدين»، أن للأكسجين أشكال مختلفة، فهناك اسطوانات وعبوات، وهناك شبكات في المستشفيات والمراكز وهو عبارة عن أكسجين سائل في تانكات أو مستودعات يحول لأكسجين غازى، موضحًا أنه الرغم من زيادة الاستهلاك والحاجة للأكسجين زادت أيضًا في الوقت ذاته كمية الإنتاج، فهناك شركات عديدة قامت بمضاعفة الإنتاج الخاص بها لإشباع السوق والمستشفيات.