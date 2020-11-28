إخصائي أمراض صدر ينهي الجدل حول سرعة انتشار "كورونا" في الشتاء

مع دخول فصل الشتاء، عاد الجدل مجددا حول فيروس "كورونا" من حيث سرعة انتشاره بشكل أكبر في شهور الشتاء، الأمر الذي أثار مخاوف جديدة بين المواطنين، لا سيما مع ملاحظة عودة الإصابات للارتفاع خلال الشهر الجاري.

يقول محمد علام، إخصائي الأمراض الصدرية، إن فيروس "كورونا"، ينشط بشكل أكبر في فصل الشتاء، مقارنة بفصل الصيف، موضحا أن الوضع التي تمر به معظم البلاد حاليا بسبب انتشار الفيروس، سينتهي على كل حال من الأحوال، ولكن من الضروري الأخذ في الحسبان كافة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشارالفيروس، وتقليل معدل الإصابة به على قدر الإمكان.

جاء ذلك خلال فيديو نشره أخصائي الأمراض الصدرية، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وعن سبب نشاط فيروس "كورونا" خلال فصل الشتاء، أشار أخصائي الأمراض الصدرية، إلى أن هناك أسبابا تتعلق بطبيعة الفيروس وتكوينه، التي لا يمكن التحكم بها، وفي المقابل هناك 3 أسباب تتعلق بالمواطنين وسلوكهم اليومي، وهو الجزء الذي من الممكن تعديله لتجنب الإصابة بالفيروس خلال فترة الشتاء، وهي:

1- مناعة الجسم المنخفضة لدى بعض المواطنين، التي يمكن علاجها وتقويتها من خلال تناول نظام غذائي متوازن ومتكامل، يحتوي على الخضراوات والفاكهة ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى التعرض للشمس يوميا لمدة 30 دقيقة.

كما أشار الإخصائي إلى ضرورة ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة، حتى ولو كانت رياضة المشي على سبيل المثال، لأنها تساعد بشكل كبير في تحسين أداء الجهاز المناعي.

2- خوف عدد من المواطنين من الإصابة بالفيروس، وعدم التعامل معه على باعتباره مرض، وهناك نسبة كبيرة استطاعت التعافي منه.

3- التصرفات البشرية المعتادة خلال فصل الشتاء، حيث قصر فترة النهار، وبالتالي تصبح الفترة التي يتواجد فيها الفرد داخل المنزل أطول بسبب الشعور بالبرد، وهو ما يساعد على انتشار العدوى بشكل أكبر.

وأكد إخصائي الأمراض الصدرية على أن فيروس "كورونا"، يظل فترة أطول على الأسطح خلال فصل الشتاء، ويظل معلقا بالجو، نظرا لسوء تهوية الأماكن وتجديد الهواء داخلها.

أما عن طرق تجنب الإصابة بالفيروس خلال فصل الشتاء، ذكر "علام" عددا من النصائح، وهى:

1- الابتعاد عن الأماكن المغلقة سيئة التهوية، والتجمع مع عدد كبير من الأشخاص.

2- تقليل الزيارات العائلية بقدر الإمكان، وفي حالة الضرورة، يجب الالتزام بارتداء "الكمامة"، والحفاظ على التباعد بمسافة متر على الأقل بين كل شخص، مع ضرورة ترك نافذة مفتوحة، لتجديد التهوية داخل المكان، خاصة لو كان الشخص من أصحاب الأمراض المزمنة.

3- تجنب التجمعات مع الأصدقاء في مكان مغلق، وهي من الأسباب التي أدت لسوء الأوضاع في أوروبا، ومن المحتمل أن تكون سبب انتشار الفيروس في مصر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

4- تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى "المسارح، السينما، الجيم"، وفي حالة عدم التأكد من تطبيقها يفضل عدم الذهاب لها خلال هذه الفترة لتجنب الإصابة بالعدوى.

5- تأجيل المناسبات الاجتماعية "الأفراح، أعياد الميلاد"، وفي حالة الضرورة، يجب تطبيق التباعد الاجتماعى وارتداء "الكمامة".

6- المدارس ستكون آمنة للأولاد في حالة تطبيق كافة الإجرءات الاحترازية.

7- الالتزام بارتداء "الكمامة"، وتطبيق التباعد الاجتماعى، وغسل الأيادي؛ لتجنب الإصابة بالعدوى.

رابط الفيديو:

https://www.facebook.com/1536942763/videos/10224990687584528/