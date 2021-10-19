دعم مصري متواصل للبنان.. إمداد بالغاز ودعوات لضبط النفس وإعلاء مصلحة الوطن

تحرص مصر دائما على دعم الأشقاء العرب، وتؤدي دور الداعم والمنقذ وقت الأزمات، وتوجه مصر رسائل دعم دائمة للبنان، وإثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها لبنان والأوضاع الراهنة، خاصة تطورات التحقيق في قضية إنفجار مرفأ بيروت وأحداث العنف التس شهدتها البلاد مؤخرًا، أعلنت مصر أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع، وتأسف لما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث.

مصر تدعو جميع الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس

ودعت مصر جميع الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس، والابتعاد عن العنف تجنبا لشرور الفتنة، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان وشعبه في إطار الالتزام بمحددات الدستور والقانون، بما يصون استقرار البلاد وأمنها ويحفظ مقدرات شعبها الشقيق ويخرجه من دائرة الأزمات المفرغة.

وطالبت الخارجية، في بيان لها، الحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة البلاد وحل الأزمات واستعادة الاستقرار حتي يتمكّن المجتمع الدولي من مساعدة لبنان على المضي قدما صوب مستقبل أفضل.

السيسى: يد مصر ممدودة للتكاتف وتسخير كل إمكانياتها لدعم لبنان

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكّد أنَّ يد مصر ممدودة للتكاتف وتسخير كل إمكانياتها لدعم لبنان، مطالبًا الأطراف اللبنانية بالنأي بالبلاد عن الصراعات الإقليمية.

جاءت تصريحات السيسي، خلال المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول والحكومات وذلك أغسطس الماضي.

ومنذ أيام أصدّرت حركة الناصريين المستقلين- المرابطون، بيانًا تشيد بالدور المصري وقيادتها وعلى رأسها الرئيس في دعم لبنان، مؤكّدة أهمية الدور الفعّال لجمهورية مصر العربية وقيادتها، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم لبنان اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً، دون بهرجة أو مزايدات أو ضجيج إعلامي.

وزير الطاقة اللبناني يشكر مصر على إمداد لبنان بالغاز

وبشأن إمداد لبنان بالغاز المصري، أعرب وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، عن شكره لمصر والأردن وسوريا على المبادرة التي قامت بها لإعادة إحياء الاتفاقية الرباعية لإمداد لبنان بالغاز المصري.

وأجرى وزير الطاقة والمياه اللبناني أول زيارة خارجية لمصر، أوائل أكتوبر الجاري، وصرح خلالها: «حرصت أن تكون مصر هي أول دولة أزورها تقديرًا للدور المحوريّ لمصر في منطقة الشرق الأوسط، وجهودها لمساندة ودعم لبنان».