أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثة بمصرف

كشفت مديرية أمن الإسكندرية، غموض واقعة العثور على جثة مجهولة بأحد المصارف المائية غرب المدينة، إذ تبين أن الجثة لشخص له معلومات جنائية كان يحاول سرقة «تروسيكل»، برفقة 3 متهمين أخرين، إلا أن الأهالى طاردوهم فقفز أحدهم إلى المصرف محاولا الهرب وتوفي غرقا.

كشف غموض العثور على جثة في مصرف

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 متهمين كانوا بصحبة المتوفي، وأمر المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية أول بحبس المتهمين، وتشريح جثة المتوفي، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

واقعة العثور على جثة بمصرف

بدأت الواقعة، بإخطار تلقاه اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، بورود بلاغ بالعثور على جثة مجهولة بمصرف فى منطقة العامرية، تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، وأسفرت الجهود عن أن المتوفي وبرفقته 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة القسم، كانوا يستقلون دراجة نارية دون لوحات معدنية، ملك المتوفـي، وتوجهوا لسرقة «تروسيكل»، بدائرة القسم .

وأضافت التحريات أنه حال شروعهم فى سرقة المركبة في الإسكندرية شاهدهم أحد الأشخاص فبادر بالإستغاثة بالأهالى وقام البعض بمطاردتهم فقفز المتوفي في مصرف مائي محاولاً الهرب فغرق وجرفه التيار لمكان العثور على جثته وتمكن باقى المتهمين من الهروب باستخدام الدراجة النارية المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء في التحريات، كما أضافوا بمشاهدتهم للمتوفي حال قيامه بالقفز في المصرف المائي وعدم قيامهم بدفعه، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المشار إليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.